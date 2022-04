Razer et Lambda ont créé un ordinateur portable Linux pour l’apprentissage automatique

En bref : le dernier ordinateur portable de Razer n’est pas un Razer Blade pour les passionnés de jeux. Au lieu de cela, il s’agit d’un « Tensorbook » conçu pour les ingénieurs et les organisations qui développent des applications d’apprentissage automatique, en particulier s’ils utilisent les clusters GPU et la pile logicielle de Lambda.

Lorsqu’il n’est pas occupé à fabriquer des ordinateurs portables élégants pour les joueurs, Razer peut proposer un ordinateur portable adapté aux entreprises qui développent des applications d’apprentissage en profondeur pour divers domaines tels que la recherche médicale, la fabrication et le traitement du langage naturel. À cette fin, il s’est associé à Lambda, une entreprise ayant de l’expérience dans l’infrastructure matérielle d’apprentissage en profondeur et les cadres logiciels de ML les plus largement utilisés.

Pour les personnes qui travaillent dans ce domaine d’expertise, un poste de travail Linux est un outil pratique car la plupart de ces applications finissent par être déployées sur des serveurs de production Linux. C’est là qu’intervient un ordinateur portable comme le Tensorbook, qui est vendu préchargé avec Ubuntu et la Lambda Stack qui comprend tous les pilotes nécessaires, PyTorch, TensorFlow, cuDNN, CUDA et d’autres outils et frameworks d’apprentissage automatique.

Le côté matériel des choses ressemble beaucoup à un Razer Blade 15, à l’exception de la couleur argentée et du logo Lambda remplaçant le serpent à trois têtes familier. Même les ports sont de couleur violette au lieu de vert pour que les choses restent conformes à la marque Lambda.

Les composants internes incluent un Core i7-11800H associé à 64 gigaoctets de mémoire DDR4. Nous ne savons pas pourquoi Razer et Lambda ont opté pour un processeur Tiger Lake au lieu d’une partie Alder Lake comme il l’a fait avec la dernière actualisation Razer Blade, mais au moins le Tensorbook est équipé du GPU RTX 3080 Max-Q de Nvidia avec 16 gigaoctets de VRAM et deux téraoctets de stockage SSD PCIe.

Étant donné que le nouvel ordinateur portable est équipé d’un écran 15,6 pouces 1440p 165 Hz, on peut théoriquement y jouer tant que le titre auquel vous jouez est disponible sous forme native sur Linux ou fonctionne à travers des choses comme Wine ou Proton. Lambda offre également le choix de préinstaller Windows 10 Pro aux côtés d’Ubuntu, et la société affirme que le GPU RTX 3080 Max-Q est capable d’une formation de modèle jusqu’à quatre fois plus rapide qu’avec le SoC M1 Max d’Apple.

Sinon, les options de connectivité incluent USB 3.2, Thunderbolt 4 et HDMI 2.1. La durée de vie de la batterie est évaluée à neuf heures selon la charge de travail, mais ce n’est pas exactement l’un des principaux avantages du Tensorbook. Cet appareil est principalement destiné aux personnes qui utilisent la pile logicielle Lambda et qui ont besoin d’accéder aux clusters GPU de l’entreprise et à l’assistance technique pour l’infrastructure d’apprentissage en profondeur, ou qui ont simplement besoin d’une station de travail mobile avec suffisamment de calcul GPU pour créer des modèles d’apprentissage en profondeur.

Lambda vante un vaste portefeuille de clients, y compris de grandes entreprises comme Microsoft, Amazon, Tencent et Google, ainsi que d’autres organisations comme le MIT, Harvard, Stanford, Caltech et le ministère de la Défense. Si vous êtes intéressé par le Tensorbook, vous pouvez le consulter sur la boutique Lambda.