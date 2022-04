Une étude retrace le profil psychologique des investisseurs en crypto-monnaie

La crypto-monnaie et les investissements sont déjà à l’ordre du jour. Pour cette raison, une nouvelle étude a cherché à comprendre, à définir, le profil psychologique d’un investisseur en crypto-monnaie. Les conclusions font référence à des caractéristiques narcissiques et sadiques.

De plus, ils font référence à un marché sexiste dominé par les personnalités de la « triade noire ».

L’enquête a émergé pour savoir quel type de personnes sont prêtes à investir dans la crypto-monnaie, car il s’agit d’un marché très volatil et spéculatif.

L’étude publiée dans Personality and Individual Differences a révélé que les crypto-monnaies sont un marché sexiste dominé par ce que les chercheurs appellent la « triade noire ». C’est-à-dire des personnes ayant des comportements narcissiques et malveillants. Comme le soulignent les chercheurs, dans de nombreux cas, investir dans la crypto-monnaie ne se fait pas dans le seul but de gagner de l’argent.

Les chercheurs ont interrogé un total de 566 personnes, leur demandant de passer un test de personnalité en ligne et de répondre à des questions sur leur attitude envers la crypto-monnaie et leurs projets d’investissement sur le marché. Alors que 26% des répondants ont affirmé posséder une crypto-monnaie, 64% étaient intéressés.

Tenant compte de ces résultats, les chercheurs ont réalisé un test psychologique afin de mesurer les traits de personnalité de la « triade noire » susmentionnée :

Nous mesurons leurs caractéristiques de « triade noire » à l’aide de tests psychologiques standard. Nous avons également mesuré des traits qui pourraient lier la personnalité sombre aux jugements sur la crypto-monnaie : la peur de l’échec (FOMO : [fear of missing out] le sentiment que les autres vivent mieux que nous), la positivité (la tendance à être positif ou optimiste à propos de la vie) et la croyance aux théories du complot.

L’enquête a conclu que, dans de nombreux cas, l’intérêt pour les crypto-monnaies n’est pas lié à l’argent, mais plutôt à la personnalité narcissique, malveillante ou même psychopathe.

Comme l’a expliqué le responsable de l’étude Di Wang à The Conversation, le concept de « triade noire » fait référence aux « ‘mauvaises’ qualités : égoïsme extrême et profit des autres sans empathie ». De plus, il a ajouté qu’il est souvent associé à des comportements à risque.

Par exemple, selon l’étude, les investisseurs dont la personnalité pointe vers la malveillance ont tendance à tolérer les complots liés au gouvernement, se méfiant de l’activité politique. Par conséquent, ils estiment que la crypto-monnaie est un moyen d’empêcher le contrôle de leurs flux. À leur tour, les narcissiques confiants ont tendance à investir dans des marchés boursiers risqués.

De plus, les chercheurs ont remarqué que les personnes atteintes de psychopathie cherchaient à investir dans la crypto-monnaie comme forme de stimulation, et les sadiques cherchaient à obtenir la récompense qu’un autre utilisateur n’était pas en mesure de percevoir.