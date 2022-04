L’industrie du jeu a déjà fait don de près de 200 millions de dollars aux victimes de l’Ukraine

La guerre de la Russie contre l’Ukraine a mobilisé des milliers de personnes, d’entreprises et d’organisations qui, ensemble, ont pris des mesures dans le but d’apporter de l’aide au pays envahi et à tous ceux qui souffrent des conséquences d’une guerre dont personne ne veut.

Et selon les dernières informations, l’industrie du jeu a déjà fait don de près de 200 millions de dollars aux victimes de la guerre en Ukraine.

Ukraine : Près de 200 millions de dollars levés par l’industrie du jeu

Malheureusement, le thème de la guerre continuera d’ouvrir les journaux télévisés pendant encore un certain temps, même si nous souhaitons pratiquement tous qu’il se termine le plus tôt possible. Et puisque de nombreuses entités n’ont pas un grand pouvoir pour mettre fin à la guerre, l’un des moyens trouvés pour aider est la collecte de fonds et de biens pour les victimes du conflit.

Par conséquent, le monde s’est joint à cet acte généreux et solidaire. Et selon les dernières informations, l’industrie du jeu a réussi à elle seule à récolter et à reverser près de 200 millions de dollars aux victimes de la guerre en Ukraine. Plus précisément, ces entités ont donné jusqu’à présent un total de 195 millions de dollars aux institutions humanitaires, l’aide monétaire continuant de croître de jour en jour.

De nombreux créateurs de jeux ont tenu à préciser leur position par rapport à ce conflit, plus précisément face aux assauts de Vladimir Poutine. Certaines entités ont montré cette position à travers des campagnes de vente, telles que 11 Bit Studios, qui a fait don du bénéfice obtenu en une semaine sur les ventes de son jeu This War of Mine, ainsi qu’Epic Games, qui, avec la communauté Fortnite et Xbox de Microsoft a levé 144 millions de dollars pour une aide directe à diverses institutions soutenant les personnes touchées par la guerre en Ukraine.

Voir la liste des entreprises du segment des jeux qui ont contribué des fonds à l’aide humanitaire dans le pays ukrainien. Les montants sont en dollars :

Epic Games + Microsoft : 144 000 000

Paquet humble : 20 736 000

Nécrosoft : 6 370 000

Jeux anti-émeute : 5 400 000

Groupe d’embrasseurs : 5 000 000

Sony : 2 000 000

Supercellule : 1 634 000

Jeux de guerre : 1 000 000

Lune active : 1 000 000

Studios 11 bits : 850 000

Bandai Namco : 850 000

Unité : 623 000

Moyenne Koch : 500 000

Koei Tecmo : 500 000

Plarium : 500 000

Playrix : 500 000

Square Enix : 500 000

Coup de poing : 500 000

Activision Blizzard : 300 000

CD Projet Rouge : 242 000

Les gens peuvent voler : 235 000

QLOC : 234 000

Techland : 225 000

Ubisoft : 223 000

La société Pokémon : 200 000

Zynga : 200 000

Niantec : 200 000

Bungie : 120 000

Interactif IO : 100 000

Extrêmes numériques : 100 000

Funcom : 100 000

HInterland : 99 000

Productions câblées : 75 000

Divertissement de remède : 55 000

Haute résolution : 50 000

Logiciel SCS : 22 100

Eurogamer : 14 000

Cloison : 1 300

Ces données ont été collectées et diffusées par le site Levvvel. Et, comme nous pouvons le voir sur les valeurs et les graphismes, Epic Games et Microsoft sont responsables à eux seuls de plus de la moitié du total collecté par les sociétés de jeux.