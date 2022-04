Un aperçu pour Netcost-security.fr une carte du nouvel ensemble Strade di Nuova Capenna de Magic: The Gathering

La nouvelle extension de Magic : The Gathering sera disponible fin avril, en version imprimée et numérique. Une carte inédite de Strade di Nuova Capenna sera présentée en avant-première sur Netcost-security.fr.

Ambiances noires. Cinq familles. Une ville en proie à des luttes de pouvoir, dans lesquelles même les anges et les démons s’affrontent. Il s’agit du nouveau décor de Strade di Nuova Capenna, le nouvel ensemble de Magic: The Gathering qui arrivera fin avril 2022 en version imprimée et numérique. Le populaire jeu de cartes s’apprête à accueillir une nouvelle extension aux fortes tonalités de gangster, dont le style s’inspire de l’Art Déco des années 1920. Pour avoir un avant-goût, cependant, vous n’avez pas à attendre : un aperçu sur Netcost-security.fr est l’une des cartes inédites qui composent Strade di Nuova Capenna. On parle de Nuisance on the Roofs, une carte Sorcellerie.

« Dégâts collatéraux 1. Lorsque vous lancez ce sort, vous pouvez sacrifier une créature de force supérieure ou égale à 1. Lorsque vous le faites, copiez ce sort et vous pouvez choisir une nouvelle cible pour la copie. » Ainsi va la description de Nuisance on the Roofs.

« Engagez la carte ciblée. Cette créature ne se dégage pas lors du prochain dégagement de son contrôleur. Piochez une carte. » ci-dessous montre la carte, visible ici en avant-première. Les couleurs, les bâtiments et autres détails graphiques vous permettent d’avoir un aperçu de l’Art déco qui caractérise le cadre du nouvel ensemble à venir à Magic : the Gathering.

Magic : The Gathering est un jeu de cartes à collectionner, parmi les plus vendus au monde avec Pokémon Trading Card Game et Yu-Gi-Oh !. Il a été créé par Richard Garfield et publié pour la première fois en 1993. Le concept met les joueurs et les joueurs dans la peau de sorciers, prêts à se battre à travers des créatures, des sorts, des sorcelleries, des artefacts, des sorts et des alliés. Outre le succès compétitif, les cartes Magic sont très en vogue auprès des collectionneurs. Trente ans d’histoire ont conduit certaines cartes et extensions à prendre une valeur inestimable. Parmi les cartes les plus rares et les plus chères figure « Time Walk », dont le prix peut monter jusqu’à 5000 euros pour la version Alpha.