NASA Alloy GRX-810, un nom moche pour ce qui est le nouveau métal super fort

Avec l’évolution de la technologie et de la science au cours du dernier demi-siècle, avoir des découvertes de cette ampleur est une étape remarquable. Ainsi, le NASA Alloy GRX-810 vient attiser la curiosité pour ce métal super résistant. Cet alliage a été développé par l’agence spatiale américaine dans le but d’être léger et très résistant, possédant un ensemble de caractéristiques qu’aucun autre matériau ne possède, pour la fabrication de composants utilisés dans l’espace.

À la pointe de l’exploration spatiale depuis des décennies, la NASA ne se contente pas de construire des fusées et de former des astronautes. Cette organisation est fortement impliquée dans la recherche dans divers domaines.

NASA : l’alliage métallique va révolutionner de nombreux domaines de la fabrication

Cette semaine, des chercheurs du Glenn Research Center ont annoncé la création de l’alliage GRX-810 susmentionné. Il s’agit d’un alliage à dispersion d’oxyde renforcé (ODS) destiné à être utilisé pour fabriquer des composants et des pièces utilisés dans l’aviation et l’exploration spatiale.

Le métal, du moins à première vue, est super solide. On nous dit qu’il est capable de résister à des températures supérieures à 1 093 °C et que, comparé à d’autres matériaux haut de gamme, il est deux fois plus susceptible de résister à la rupture, trois fois et demie plus flexible et peut survivre 1 000 fois plus longtemps. sous tension à haute température.

Le matériau a été créé à l’aide de l’impression 3D, un processus qui pourrait également le rendre très rentable du point de vue de la production.

Les avantages de l’utilisation de l’alliage GRX-810 vont au-delà de ses caractéristiques. Par exemple, lorsque cet alliage est utilisé dans un moteur à réaction, une consommation de carburant et des températures de fonctionnement inférieures sont atteintes, d’où des coûts de maintenance inférieurs.

Cette découverte est révolutionnaire pour le développement des matériaux. De nouveaux types de matériaux plus solides et plus légers jouent un rôle clé alors que la NASA vise à changer l’avenir du vol.

Dale Hopkins, directeur associé du projet Transformational Tools and Technologies (TTT) de la NASA, le programme qui a donné naissance à la ligue, a déclaré dans un communiqué.