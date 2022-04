Honda va investir 40 milliards de dollars dans les véhicules électriques

Un grand nombre de constructeurs investissent massivement dans les véhicules électriques, répondant aux demandes du marché ainsi qu’aux objectifs gouvernementaux. Cette fois, la nouvelle est venue de Honda, qui prévoit d’investir 40 milliards de dollars dans le secteur et de lancer 30 modèles d’ici 2030.

En plus des plans avec General Motors (GM), Honda a d’autres projets qui lui sont propres.

L’année dernière, Honda a révélé qu’il visait à ce que toutes ses ventes de voitures d’ici 2040 soient uniquement des véhicules électriques et à pile à combustible. Aujourd’hui, selon Bloomberg, le fabricant a annoncé qu’il investirait environ 40 milliards de dollars dans la transition électrique de la marque au cours de la prochaine décennie.

De plus, Honda a révélé qu’il prévoyait de lancer 30 nouveaux modèles électriques d’ici 2030, avec un volume de production de deux millions de véhicules par an. L’objectif est que ceux-ci représentent 40% de sa flotte, à un horizon de 10 ans.

Plus tôt ce mois-ci, Honda et GM ont révélé qu’ils travaillaient ensemble pour développer une gamme de véhicules électriques rentables, basés sur la technologie de batterie Ultium de GM et avec une architecture globale. De plus, Honda introduira un véhicule électrique d’une valeur d’environ 8 000 $ au Japon d’ici 2024.

Malgré les plans qu’elle a avec GM, Honda investira également dans sa propre plate-forme et, avec d’autres entreprises, investira dans la production de batteries.

Selon le PDG de Honda, Toshihiro Mibe, une grande partie des efforts du constructeur se concentrera sur la Chine, car il s’agit du plus grand marché de véhicules électriques au monde. En effet, Mibe avait déjà annoncé que le constructeur lancerait 10 nouveaux modèles dans le pays, d’ici 2027, et construirait des usines à Guagzhou et Wuhan, pour répondre à la demande de véhicules électriques en Chine.

