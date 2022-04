Android 12 ne compte que 2,6 % d’utilisateurs alors qu’Android 11 est en tête avec près de 30 %

Android est, sans aucun doute, le système d’exploitation mobile qui est installé dans l’écrasante majorité des smartphones dans le monde. Et ce système a déjà plusieurs versions, la plus récente étant Android 12.

Cependant, selon des données récentes révélées par une enquête, Android 12 ne compte actuellement que 2,6 % d’utilisateurs. La première place revient à Android 11, que l’on retrouve dans près de 30 % des appareils.

Android 12 ne compte que 2,6 % d’utilisateurs

Comme il s’agit de la version la plus récente du système d’exploitation de Google, il est logique de penser qu’elle serait actuellement utilisée par la plupart des utilisateurs. Cependant, il semble que la réalité soit différente.

Selon une récente enquête auprès de ses clients par Uptodown, une boutique d’applications alternative à Google Play qui compte déjà 130 millions d’utilisateurs, Android 12 ne compte actuellement que 2,6 % d’utilisateurs. À son tour, Android 11 est en tête du classement, étant le choix de 29,5 % des utilisateurs. En deuxième position se trouve la version 10 installée sur 25,2% des smartphones, suivie par Android 9 (11,5%) et Oreo version 8.1 (11%).

Dans l’image suivante, vous pouvez voir le graphique avec ces résultats.

Mais ces résultats ne sont pas si rares, car souvent par habitude et résistance au changement, certains préfèrent s’en tenir au système qu’ils avaient sur leur équipement lors de la sortie d’une nouvelle version.

En revanche, ce n’est peut-être qu’une question de temps avant que les gens n’adoptent massivement Android 12, et il devient le système d’exploitation le plus utilisé de la marque.

En plus de ces données, Uptodown a également révélé les marques de smartphones les plus populaires. Et ici, Samsung arrive en tête avec 31,62 % des voix, suivi de Xiaomi avec 16,31 % et de Huawei avec 11,07 % des voix.

Il y avait encore de la place pour s’interroger sur le navigateur le plus utilisé, avec Google Chrome en tête avec 83,6% des choix.

Quelle version d’Android utilisez-vous sur votre smartphone ?