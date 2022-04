Meta paie à nouveau une fortune pour assurer la sécurité et le voyage de Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg est le visage et l’âme de Meta et de tous les services que cette société propose aux internautes. Jouant un rôle central et fondamental, elle doit être protégée et sauvegardée à tout prix, quelle que soit la menace qui se présente.

Conscient de cela, Meta engage une grande partie de ses ressources pour assurer la protection de Mark Zuckerberg. En 2021, et selon des informations révélées, le propriétaire du plus grand réseau social sur Internet a dépensé 27 millions de dollars.

Une fortune pour la sécurité du PDG de Meta

Les informations les plus récentes partagées par Meta ont permis une vision différente de certains domaines de l’entreprise. Une déclaration de la société à la Securities and Exchange Commission des États-Unis a montré qu’il n’est pas bon marché de garantir la sécurité du PDG de Meta.

Les chiffres présentés se réfèrent à 2021 et montrent que Mark Zuckerberg a coûté une vraie fortune à Meta. Ce sont des valeurs qui mettent l’accent sur votre sécurité et vos déplacements, et qui s’élèvent à 27 millions de dollars.

Les voyages de Mark Zuckerberg ont compté dans la valeur

Il n’est pas détaillé sur quels éléments tout cet argent a été dépensé, mais il y a beaucoup d’informations disponibles. Tout d’abord, on sait que cela comprenait également toute la famille de l’homme fort de Meta, tant au pays qu’à l’étranger.

D’autre part, il est également clair que ce chiffre comprend également les déplacements que Mark Zuckerberg était obligé d’effectuer dans le cadre de ses fonctions. Encore une fois, et sous cette rubrique, les chiffres présentés ne sont pas détaillés en détail, mais on sait qu’il a atteint 1,6 milliard de dollars.

En ligne avec les valeurs des années passées

S’il s’agit d’un montant considérablement élevé, il correspond à ce qui a été dépensé dans le passé. En 2019, 23 millions de dollars ont été dépensés pour la même fonction et l’année suivante, ce montant a encore augmenté pour atteindre 25 millions de dollars.

Bien que très élevée, il s’agit d’une valeur courante dans cette industrie. Mark Zuckerberg n’est pas le seul PDG à avoir dépensé ces sommes astronomiques pour la sécurité personnelle et les voyages. Pourtant, et à la lumière d’autres normes, on parle d’une véritable fortune pour assurer la sécurité d’un célibataire et de sa famille.