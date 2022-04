Envie de voyager dans le temps avec Waze ? Activez le nouveau mode rétro disponible

Waze consacre une partie de son temps à créer des expériences uniques pour les utilisateurs de ce service depuis de nombreuses années. Quelle que soit la plate-forme, l’expérience utilisateur s’adapte à ce qu’ils veulent et possède également des fonctionnalités uniques.

Une telle expérience arrive maintenant, sous la forme d’un mode rétro. Avec cela, vous pouvez voyager dans le temps et avoir la voiture, l’icône et même les indications ajustées à ce qu’étaient les années 70, 80 et 90. Une fois de plus, Waze crée de nouvelles fonctionnalités et apporte une expérience différente.

Vous préférez les années 70, 80 ou 90 sur Waze ?

C’est devenu une habitude pour Waze de créer des changements dans son interface, adaptés à différents thèmes. Avec de petits changements, cela change complètement ce que nous pouvons utiliser, étant ajusté à un thème ou à un moment dans le temps, toujours intégré à ce service.

C’est dans ce contexte qu’arrive désormais le Mode Rétro. Celui-ci veut ramener Waze à la fin du siècle dernier. Nous avons là les années 70, 80 et 90, qui ont tant offert à ceux qui les ont vécues et avec toute la folie associée.

Voyagez dans le temps avec le nouveau mode rétro

Nous avons donc différentes voitures, des icônes pour représenter la position et même des voix adaptées à chacune de ces époques très différentes. Nous pouvons ensuite choisir la décennie que nous voulons utiliser et ajuster l’image Waze à cette hauteur.

En accédant à My Waze, vous retrouverez désormais cette nouveauté dans la liste actuelle. avec l’option Conduisez avec les années 80 libre accès à ces paramètres, avec la possibilité de choisir la façon dont ils apparaissent sur la carte, la voiture à utiliser et les invites vocales. Chacun de ces articles a 3 options, pour les années 70, 80 et 90.

Il y a encore plus à découvrir avec cette nouvelle fonctionnalité

Pour rendre cette expérience encore plus intégrée, Waze a également rejoint le service TuneIn. Il a créé plusieurs listes de musique pour apporter tous les plus grands succès des 3 saisons actuelles aux chefs d’orchestre.

Cette expérience est désormais disponible pour les utilisateurs de Waze et prête à l’emploi. Elle sera limitée dans le temps, mais elle donnera certainement aux pilotes un souvenir de ces 3 décennies uniques à bien des égards.