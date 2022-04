DuckDuckGo veut amener son navigateur sur le bureau et a maintenant commencé ses tests

On sait depuis longtemps que DuckDuckGo veut être totalement différent de ses concurrents. Ce moteur de recherche ne stocke pas de données et cherche à garder les recherches des utilisateurs anonymes et sans fournir de données à qui que ce soit.

Bien sûr, DuckDuckGo a étendu sa présence et a cherché à se développer dans d’autres domaines. Après avoir révélé son navigateur pour les applications mobiles, il a maintenant révélé un autre objectif. Il veut attaquer le bureau et a déjà commencé les tests avec sa nouvelle proposition.

Quiconque utilise DuckDuckGo est bien conscient des avantages que ce moteur de recherche offre par rapport à la concurrence. Avec les mêmes résultats que les autres offrent, il parvient à garder les utilisateurs anonymes et sans qu’ils fournissent des données pour créer un profil.

Pour grandir encore plus et garantir cette confidentialité dans d’autres domaines, DuckDuckGo aura bientôt une nouvelle fonctionnalité. Il a maintenant présenté son navigateur, équipé d’outils importants qui veulent protéger les utilisateurs lors de la navigation sur Internet.

Pour l’instant, et d’après ce qui a été révélé, le navigateur DuckDuckGo est toujours limité à macOS. Ceci est dans une version bêta privée et peut être consulté par n’importe qui, étant ensuite étendu à Windows, ayant ainsi une portée complète.

Les outils programmés permettent d’économiser 60% de données par rapport à Chrome et garantissent la sécurité permanente du HTTPS. Toutes les données générées, et qui sont nécessaires, seront stockées localement. Il y a aussi un bloqueur de publicités, un bouton pour effacer automatiquement les cookies et l’excellent moteur de recherche de DuckDuckGo.

Qui veut tester cette nouvelle fonctionnalité maintenant il vous suffit de suivre quelques étapes très simple. Téléchargez l’application mobile, accédez aux paramètres et choisissez de participer aux tests que DuckDuckGo prépare. Plus tard, ils reçoivent le code et le lien pour télécharger cette application.

Avec cette solution, DuckDuckGo veut encore augmenter la confidentialité et la sécurité des utilisateurs. Outre la recherche sûre et sécurisée, il existe également tous les outils dédiés à garantir l’anonymat des utilisateurs sur Internet.