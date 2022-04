Apple Watch pourra recevoir un appel satellite pour SOS et des contacts d’urgence

Quand il y a de la fumée… il y a du feu. La rumeur de la connectivité par satellite tourne depuis un certain temps déjà autour des produits Apple. Dans la période qui a précédé l’arrivée de l’iPhone 13, on parlait de la possibilité d’avoir une connexion satellite pour les appels d’urgence. De nouvelles rumeurs disent qu’Apple prévoit d’apporter la connectivité par satellite à son smartphone et également à l’Apple Watch.

Selon Bloomberg, la future montre intelligente de la société Cupertino pourrait permettre la messagerie texte d’urgence et les capacités de réponse par satellite SOS directement sur le poignet du porteur.

Appels SOS envoyés depuis Apple Watch via un appel satellite

Comme nous nous en souvenons, avant la sortie de l’iPhone 13 l’automne dernier, une multitude de rapports et d’informations sont apparus où il a été suggéré que la gamme iPhone 2021 comporterait « LEO », ou connectivité par satellite. Cette connexion, qui ne dépendait pas d’antennes terrestres, comme avec le GSM aujourd’hui, permettrait à l’‌iPhone‌ d’envoyer des messages courts aux contacts d’urgence via les réseaux satellitaires sans passer par un opérateur.

La fonctionnalité a fini par ne pas se matérialiser dans la gamme ‌iPhone 13‌, mais Bloomberg avance aujourd’hui avec l’information que cette option pourrait être lancée plus tard cette année avec l’iPhone 14. Par la suite, l’appareil qui bénéficiera également de cette technologie sera l’Apple Watch.

Le plan d’Apple comprend deux parties pour permettre aux utilisateurs de profiter de la connectivité par satellite. Le premier, appelé «Message d’urgence via les contacts», permettra aux utilisateurs d’envoyer des messages texte courts aux services d’urgence et aux contacts via un réseau satellite lorsqu’il n’y a pas de signal de réseau GSM disponible.

Ensuite, le nouveau protocole apparaîtrait avec une icône dédiée dans l’application Messages.

Le deuxième volet permettra aux utilisateurs de signaler une catastrophe, un accident, un événement d’urgence, tel qu’un accident de voiture, de bateau ou d’avion, aux autorités compétentes.

La deuxième fonctionnalité d’urgence consiste à permettre aux utilisateurs de signaler une crise. Le téléphone demandera quel type d’urgence se produit, comme ceux impliquant une voiture, un bateau, un avion ou un incendie. Le système est également capable de recevoir des informations plus spécifiques, telles qu’une personne qui tombe par-dessus bord ou un navire qui coule. Il demandera à un utilisateur si des services de recherche et de sauvetage sont nécessaires, s’il y a un comportement suspect ou des armes impliquées et si une personne a subi une blessure traumatique.

Comme mentionné par Bloomberg.

Comme prévu, la technologie qui pourrait apparaître sur l’iPhone et l’Apple Watch dépendra toujours des réglementations et de la disponibilité locales, ajoutant que « ces options peuvent ne pas fonctionner dans tous les pays ».

Bien qu’il s’agisse d’une nouveauté qui porte l’iPhone à un niveau jamais atteint auparavant, la société de Cupertino avait déjà laissé des indices dans cette direction depuis quelques années.