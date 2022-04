Les verrouillages renouvelés à Shanghai et à Kunshan affectent plusieurs fournisseurs Apple, Dell et Tesla

Dans le contexte : les confinements à Shanghai et à Kunshan testent une fois de plus la résilience de la chaîne d’approvisionnement technologique, plusieurs fournisseurs étant contraints de suspendre leurs opérations ou de fonctionner en boucle fermée, ce qui n’est pas toujours possible. Cela signifie que la production des iPhones, iPads, Mac et de nombreux autres appareils électroniques grand public pourrait être affectée, ce qui est devenu une histoire récurrente depuis le début de la pandémie.

Le mois dernier, l’immense centre technologique chinois de Shenzhen a été contraint de se verrouiller en raison d’une nouvelle épidémie de Covid-19 dans la région. Des millions de résidents ont dû suivre des restrictions strictes en matière de séjour à domicile et subir plusieurs séries de tests. En conséquence, plusieurs usines d’électronique grand public et de composants essentiels ont dû suspendre leur production.

Des fabricants comme Foxconn ont réussi à reprendre partiellement leurs activités après une semaine en mettant en place un processus de gestion dit « en boucle fermée ». En bref, les entreprises établissent des installations résidentielles sur place afin que les employés puissent vivre sur le campus pendant la durée du confinement.

Cette semaine, des restrictions plus sévères ont été mises en place à Shanghai et à Kunshan, obligeant des fabricants comme Pegatron, Quanta et Compal à suspendre leurs opérations. Nikkei a repéré des signes de cette évolution dans les dépôts en bourse et a appris que ces fermetures devaient se conformer aux réglementations gouvernementales locales.

Pegatron, qui assemble entre 20 et 30 % des iPhones d’Apple, dit être en contact avec ses fournisseurs et clients et espère reprendre la production bientôt. Quanta, qui fabrique des MacBook et d’autres ordinateurs portables pour de grandes marques comme HP et Dell, a réduit ses opérations à une fraction de la capacité totale à Shanghai depuis le début de ce mois.

La même histoire s’applique à d’innombrables autres fournisseurs. Le fabricant d’ordinateurs portables et d’iPad Compal Electronics a suspendu ses opérations dans ses installations de Kunshan, tout comme les fabricants de cartes de circuits imprimés Unimicron et Nan Ya PCB Corp. Les fermetures ont également eu un impact sur Bizlink et des sociétés similaires, fournissant des câbles et des faisceaux de câbles pour les systèmes de gestion de batterie dans les voitures de Tesla. et divers accessoires Dell.

Contrairement à Foxconn, qui peut redistribuer la production à certaines de ses installations dans d’autres régions, les petits fournisseurs dépendent de la rapidité avec laquelle les autorités chinoises traitent la vague d’infection Covid la plus répandue depuis le début de 2020.

Dans l’ensemble, c’est un autre coup porté à une chaîne d’approvisionnement technologique déjà en difficulté. Et comme si cela ne suffisait pas, la pénurie actuelle de puces pourrait durer jusqu’en 2024, car les retards d’équipement rendent difficile même pour les fournisseurs de plaquettes d’augmenter leur capacité de production, sans parler des fabricants de puces.

Crédit d’en-tête : Darmau Lee