Tesla a préparé le modèle Y avec une plus grande autonomie et moins cher, mais ce n’est toujours pas pour tout le monde

Co, beaucoup de nouveautés en route l’année prochaine, Tesla s’est désormais concentré sur les propositions qu’il a sur le marché et qui peuvent être achetées. Ses deux nouvelles usines vont certainement augmenter le rythme des livraisons et c’est très positif.

Maintenant, et d’après ce que l’on sait, la marque Elon Musk a quelque chose de nouveau à préparer. Elle lancera un nouveau Model Y avec une plus grande autonomie, mais curieusement avec un prix inférieur par rapport à ce qui existe aujourd’hui.

Lors du récent dévoilement de la nouvelle Texas Gigafactory, il n’était pas clair ce qui distinguerait les voitures fabriquées à ce nouvel emplacement. Il est normal que la marque révèle quelques changements, même s’ils sont discrets et peu utiles pour les utilisateurs.

Maintenant, tout semble être devenu plus clair et plus direct par rapport à ce qui a changé. On sait que Tesla présentera prochainement un nouveau modèle du Model Y, avec une plus grande autonomie et un prix inférieur aux modèles actuellement disponibles à l’achat.

Ce qui distingue ce nouveau modèle est l’autonomie que cette voiture aura. La marque équipera cette proposition de la nouvelle technologie de batterie à 4680 cellules, qui garantira une nouvelle structure et une meilleure configuration.

Avec cette nouvelle configuration, le nouveau modèle Y atteindra une autonomie de 450 kilomètres dans une structure beaucoup plus petite. Ces nouvelles batteries sont plus grandes que les propositions normales de Tesla, mais parviennent à avoir cinq fois plus de capacité. Ainsi, et avec moins de batteries, ils parcourent plus de kilomètres et moins d’espace occupé.

Une autre nouveauté qu’apportera ce Model Y Standard Range AWD est son prix, qui sera plus bas. Avec une offre de base de 59 990 $, ce sera environ 3 000 $ moins cher que l’offre actuelle, le Model Y Long Range AWD.

Pour l’instant cette nouvelle Tesla semble limitée dans ses ventes et non accessible au grand public. La marque d’Elon Musk veut garantir l’accès uniquement à ses employés, à qui elle a déjà livré quelques voitures de ce nouveau modèle.