La boule de feu qui a explosé au-dessus de la Terre en 2014 est notre premier visiteur interstellaire

Des données récentes ont montré qu’un objet interstellaire a explosé de manière spectaculaire au-dessus de la Terre en 2014. Une boule de feu de l’événement a été observée dans le ciel de Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais une analyse plus approfondie de l’événement n’a pu être confirmée tant que les données n’ont pas été ouvertes pour une étude plus large.

Des informations secrètes du gouvernement confirment qu’il s’agit du premier objet interstellaire connu sur Terre.

L’objet interstellaire qui a explosé en 2014 a apporté beaucoup d’informations

L’objet, officiellement nommé CNEOS 2014-01-08, était une petite météorite mesurant environ 0,45 mètre sur toute sa longueur qui est tombée dans l’atmosphère de notre planète le 8 janvier 2014. L’analyse des données récemment révélées montre qu’elle voyageait à environ 210 000 km /h, ce qui est bien supérieur à la plupart des météorites trouvées dans notre système solaire.

Une étude de 2019 sur la météorite a fait valoir que la vitesse excessive de l’objet, ainsi que sa trajectoire, montrent de manière concluante qu’elle doit provenir bien au-delà de notre système solaire. Il peut même provenir « de l’intérieur profond d’un système planétaire ou d’une étoile dans le disque épais de la galaxie de la Voie lactée », ont écrit les auteurs de l’étude.

une déclaration audacieuse

Le travail de l’équipe a attendu plus de trois ans pour être vérifié par un examen par les pairs. Le retard était dû à la nature classifiée de certaines des données qu’ils ont utilisées pour parvenir à leurs conclusions.

Les données étant désormais gratuites pour un examen par des tiers, les scientifiques du United States Space Command (USSC) ont officiellement confirmé les découvertes de l’équipe. Une note à ce sujet partagée le 6 avril sur Twitter par le lieutenant-général John E. Shaw, commandant adjoint de l’USSC, a expliqué que l’analyse de la boule de feu de 2019 était « suffisamment précise pour confirmer une trajectoire interstellaire ».

Auteur principal de l’étude de 2019 et astrophysicien théorique à l’Université de Harvard, Amir Siraj a déclaré qu’il souhaitait toujours que l’étude originale soit publiée afin que la communauté scientifique puisse reprendre là où lui et ses collègues se sont arrêtés. Depuis que la météorite a explosé au-dessus de l’océan Pacifique Sud, il est également possible que certains de ses fragments aient survécu à l’entrée et aient pu, en théorie, être récupérés.

Cependant, localiser ces fragments dans un si grand océan est probablement presque impossible à cerner.

La possibilité d’obtenir le premier morceau de matériau interstellaire est suffisamment excitante pour vérifier cela de manière approfondie et parler à tous les experts mondiaux des expéditions océaniques pour récupérer des météorites.

Siraj a déclaré à Vice.

Oumuamua n’était pas le premier

Tout cela est très intéressant, mais il y a plus ! Comme indiqué dans le mémo, la confirmation des résultats de l’étude de 2019 fait désormais de la météorite de 2014 le premier objet interstellaire jamais détecté dans notre système solaire.

C’est-à-dire que cette découverte est antérieure au plus connu Oumuamua, l’objet désormais infâme en forme de cigare qui se déplace également trop vite pour provenir de notre système solaire.

La météorite de 2014 est en effet très petite, mais elle met également en évidence le fait que notre système solaire est peut-être rempli de matériaux provenant d’autres systèmes solaires. Peut-être même d’autres galaxies.

Etant donné la rareté des météorites interstellaires, les météorites extragalactiques seront encore plus rares. Mais le fait est qu’à l’avenir, nous ne trouverons rien à moins de le chercher. Nous pourrions aussi bien supposer en tant que scientifiques construire un réseau aussi étendu que le réseau de capteurs du gouvernement américain, et l’utiliser à des fins scientifiques et tirer pleinement parti de l’atmosphère, a-t-il ajouté. L’atmosphère est déjà un capteur pour ces choses. Nous ne prêtons simplement pas attention aux signes. Il est donc préférable d’utiliser toute l’atmosphère et de voir ce qui nous arrive.

a conclu Siraj.