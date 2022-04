Equipez votre maison avec ces outils de bricolage

Le bricolage est quelque chose de nécessaire dans chaque maison. Certaines personnes sont plus habiles que d’autres, et certaines ne sont même pas disposées à le faire, c’est vrai. Cependant, il est un fait que sans les bons outils, il sera beaucoup plus difficile d’effectuer même les tâches les plus simples.

Alors aujourd’hui, nous vous apportons quelques suggestions d’outils.

Tournevis/perceuse Topshak TS-ED1

C’est probablement l’outil le plus utile à avoir dans la maison, même pour ceux qui sont opposés au bricolage. Le simple fait d’assembler un téléviseur qui nécessite de serrer le support au téléviseur, ou d’assembler un meuble IKEA, sera beaucoup plus simple avec un tournevis électrique à piles.

Cependant, ce modèle offre également la possibilité de percer à percussion et à plat, c’est-à-dire qu’il s’agit d’un tournevis et d’une perceuse en un.

Pour chacune des fonctionnalités, il dispose de 25 niveaux de réglage du couple. Il comprend un jeu de 10 clés et la batterie est de 21W.

La visseuse sans fil, avec pile incluse, est disponible au prix de 28,25 € jusqu’au 18, ou au prix promotionnel de 22,79 € du 18 au 25 avril. L’expédition se fait depuis l’entrepôt en Espagne, avec une livraison rapide et gratuite.

Topshak TS-ED1

Perceuse et visseuse à percussion Topshak TS-ED5

Le modèle Topshak TS-ED5 a les mêmes caractéristiques que le précédent, mais il est livré avec plus d’accessoires, est plus puissant et a donc une batterie plus grande.

La batterie est de 20 V, a deux vitesses qui vous permettent de passer de 0 à 400 tr/min et de 0 à 1650 tr/min et comprend une lumière LED pour une plus grande précision. Pour trois modes différents, il dispose de 21 niveaux de couple.

La visseuse et perceuse à percussion Topshak TS-ED5 est disponible au prix de 60,16 € jusqu’au 18, ou au prix promotionnel de 51,04 € du 18 au 25 avril.

Topshak TS-ED5

Rabot électrique Topshak TS-EP2

Pour ceux qui aiment travailler le bois, un rabot est un outil très important. Topshak TS-EP2 fonctionne à 14500 RPM, permet de planifier 3mm de profondeur dans deux directions.

Il a trois rainures pour faire des coins et une connexion pour l’aspirateur, afin de minimiser les déchets produits.

Le rabot électrique Topshak TS-EP2 sera disponible pour seulement 39,19 € du 18 au 25 avril.

Topshak TS-EP2

Nettoyeur haute pression Topshak TS-HPW2

Un autre outil utile est une machine à haute pression d’une puissance de 1600W et d’un débit de 380 litres par heure. Il fonctionne à une température qui varie entre 0 et 40º et a une pression maximale de 130 Bar.

Le nettoyeur haute pression Topshak TS-HPW2 sera disponible au prix de 88,42 €, à un prix promotionnel valable du 18 au 25 avril. L’expédition est effectuée depuis l’Espagne et la livraison est gratuite.

Topshak TS-HPW2

autres propositions

Ne manquez pas d’autres tablettes avec des remises intéressantes, des opportunités à ne pas manquer :

De plus, nous avons toujours une activité Easter Eggs, j’espère que vous pourrez aussi la mettre dans l’article, merci. https://ban.ggood.vip/11yM8

Profitez également des superbes promotions intégrées à l’activité Oeufs de Pâques.