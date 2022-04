Barton Lynch Pro Surfing 2022, pour les amoureux des vagues

Cette année sortira Barton Lynch Pro Surfing 2022, un jeu développé par les Australiens de Bungarra Software.

Comme son nom ne laisse aucun doute, c’est un jeu de surf qui promet des émotions fortes aux fans.

Il a été récemment confirmé par l’équipe australienne Bungarra Software que leur prochain jeu, Barton Lynch Pro Surfing 2022, sortira plus tard cette année pour PC et Xbox One, Xbox Series X et Playstation 5.

Incidemment, il a en outre été confirmé que le jeu sera lancé en accès anticipé pour PC via Steam et Xbox One au printemps, les plates-formes suivantes étant lancées plus tard dans l’année.

Comme son nom ne trompe pas, Barton Lynch Pro Surfing 2022 est un jeu de surf.

Le jeu a un World Tour (mode Carrière) qui représente le championnat du monde de surf, et qui met les joueurs dans une lutte frénétique et passionnante pour le règne dans les vagues de la mer. En compétition avec les meilleurs surfeurs d’aujourd’hui, les joueurs participeront à des championnats du monde entier, dans certains des endroits les plus emblématiques du sport (Snapper Rocks, Mundaka, Pipeline ou Jaws en sont quelques exemples. Malheureusement, on ne sait pas si Nazaré sera présent. ).

D’autre part, si vous voulez juste une expérience libre et sans soucis, il y aura la possibilité d’explorer simplement chacun de ces endroits et de profiter du surf avec du temps et de la détente. En toute liberté pour explorer ces spots, les joueurs peuvent compter sur des commentaires d’exécution presque télévisés qui, associés à des effets atmosphériques complexes mis en œuvre par l’équipe de développement, devraient simuler le sport avec toute la rigueur, l’émotion et l’adrénaline.

Le jeu aura également un éditeur puissant qui nous permettra de créer notre personnage avec une grande variété d’options. De plus, il y aura un outil en jeu qui permettra de créer différentes conditions atmosphériques qui auront un impact efficace sur le comportement de la mer et la façon dont le joueur devra y faire face.

« Nous pratiquons tous le surf et sommes passionnés par le surf en tant que sport et en tant que mode de vie, car nous sommes également fans de la culture associée au surf et de la liberté de ce mode de vie. » a déclaré Andrew West, PDG de Bungarra Software. Il a ajouté que « Nous créons des jeux de surf depuis quelques années, mais nous sommes toujours dans notre quête pour développer la meilleure simulation de jeu de surf. En tant que champion du monde, commentateur olympique et membre du Surfing Hall of Fame à Australia Hall, Barton Lynch est une légende et en tant que tel, c’est un honneur et un défi de travailler avec lui sur ce jeu.«

West a ajouté que « Le développement de Barton Lynch Pro Surfing 2022 est avant tout axé sur les joueurs passionnés de surf, comme il le sera pour tous les fans ou curieux de notre sport et de notre mode de vie. Nous espérons que c’est aussi un jeu accessible à tous les non-fans et nous espérons que tout le monde pourra voir la passion et l’amour que nous mettons dans son développement.”