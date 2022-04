Le Steam Deck de Valve peut être associé à un RX 6900 XT pour une énorme amélioration des performances

Dans le contexte : le Steam Deck de Valve n’a pas été conçu pour être une bête de jeu sur PC, mais cela n’a pas empêché les gens de tester jusqu’où il peut aller avec quelques augmentations de ses capacités. Par exemple, vous pouvez connecter un RX 6900 XT pour une amélioration considérable des performances globales. Il sera intéressant de voir si Valve décidera d’ajouter le support eGPU officiel au successeur éventuel de Steam Deck.

Le Steam Deck est un ordinateur de bureau dans l’âme et une console portable dans la pratique. Plus tôt ce mois-ci, son BIOS a été mis à jour avec la prise en charge fTPM pour permettre aux utilisateurs d’installer Windows 11. Le nouveau système d’exploitation de Microsoft a des exigences système strictes qui ont moins à voir avec la puissance du processeur ou du GPU et plus à voir avec les fonctionnalités de sécurité matérielle que l’entreprise veut maintenant. à utiliser pleinement sur le matériel grand public et les machines d’entreprise.

Les performances du Steam Deck sont adéquates pour son écran à résolution relativement faible. Cependant, YouTuber ETA Prime a décidé d’augmenter les choses de plusieurs crans et d’installer un gros GPU de bureau sur la console portable de Valve. L’appareil n’a pas de port Thunderbolt pour connecter un GPU externe, donc pour ce faire, il a utilisé un adaptateur connecté à l’emplacement M.2.

L’inconvénient est que le système d’exploitation et les jeux doivent fonctionner à partir du stockage microSD plus lent. De plus, le Steam Deck ne démarrera pas si vous y connectez un GPU Nvidia, mais fonctionnera avec plaisir avec des cartes AMD Radeon telles que le RX 6900 XT, qu’ETA Prime a utilisé dans l’expérience.

Comme vous vous en doutez, l’APU basse consommation du Steam Deck a du mal à alimenter un GPU monstre comme le RX 6900 XT, en particulier à travers les voies PCIe limitées de l’emplacement M.2. Pourtant, l’engin a marqué près de 27 000 points dans le test 3DMark Fire Strike et plus de 15 000 dans le benchmark TimeSpy.

Pour référence, c’est entre 5 et 10 fois plus rapide qu’avec l’iGPU du Steam Deck. Les tests de jeu ont révélé une histoire similaire, avec le RX 6900 XT permettant à la console portable d’atteindre plus de 60 images par seconde à 4K dans des titres comme The Witcher 3 et GTA 5 en utilisant les paramètres graphiques maximaux. La même chose n’était pas possible dans des titres récents comme Cyberpunk 2077 et Elden Ring, dans lesquels la configuration avait du mal à produire 60 framers constants par seconde même à 1080p, principalement à cause du CPU relativement faible.

Bien sûr, la plupart des utilisateurs peuvent obtenir de meilleurs résultats en utilisant un service de jeu en nuage comme Xbox Cloud Gaming de Microsoft, à condition que vous puissiez le faire fonctionner correctement sur le Steam Deck. En attendant, Valve et AMD travaillent toujours sur une prise en charge appropriée des pilotes pour Windows 11 et fabriquent suffisamment d’unités Steam Deck pour satisfaire la demande plus élevée que prévu des joueurs.