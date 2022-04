Plus de références Ryzen 7 5800X3D font surface alors que le Ryzen 9 5900X tombe au prix le plus bas jamais enregistré

Dans le contexte : Intel a peut-être réussi à empêcher la conquête d’AMD dans l’espace des processeurs de bureau, mais cette dernière société semble avoir une dernière pièce d’artillerie lourde Ryzen pour la plate-forme AM4 avant l’arrivée de Zen 4. Si l’on en croit les premières références, le Ryzen 7 5800X3D pourrait offrir aux joueurs qui possèdent une carte mère des séries 300, 400 ou 500 un chemin de mise à niveau décent.

De nombreux joueurs ont été déçus d’apprendre que le Ryzen 7 5800X3D d’AMD comportera certaines limitations d’overclocking par rapport au Ryzen 7 5800X standard, mais la plupart des signes indiquent jusqu’à présent que le V-Cache 3D est en mesure de compenser cette lacune.

La semaine dernière, quelqu’un au Pérou a pu mettre la main sur un Ryzen 7 5800X3D avant sa date de disponibilité officielle au détail, qui est le 20 avril. Après avoir effectué quelques tests, ils ont découvert que le nouveau processeur de la série Ryzen 5000 d’AMD ne serait pas exceptionnel dans tâches de productivité, ce qui ne devrait pas surprendre puisque AMD le commercialise spécifiquement en tant que processeur de jeu.

Cependant, il s’avère que le V-Cache 3D peut entraîner des gains de performances significatifs dans certains jeux. Par exemple, la plus grande taille effective du cache L3 semblait rendre le Ryzen 7 5800X3D plus rapide que le Core i9-12900KS d’Intel dans Shadow of the Tomb Raider, qui est connu pour être sensible à la vitesse et à la latence de la mémoire.

Cette semaine, XanxoGaming a publié plus de points de repère comparant le nouveau processeur AMD au Core i9-12900KF d’Intel, et cette fois-ci, il a utilisé des systèmes plus comparables qui étaient tous deux équipés de mémoire DDR4-3200 CL14 et de GeForce RTX 3080 Ti Founders Edition de Nvidia.

Les nouveaux tests ont été effectués en utilisant des résolutions telles que 1080p et même 720p pour essayer d’évaluer les performances pures du processeur dans des titres tels que FFXV, Borderlands 3, Death Stranding, Control, Assassin’s Creed Origins, Strange Brigade, The Witcher 3 et Shadow of the Tomb Raider, et il semble que les deux processeurs soient plus ou moins égaux à cet égard. Dans certains cas, le Ryzen 5800X3D a devancé le Core i9-12900KF, tandis que ce dernier processeur avait le dessus dans d’autres tests.

Bien sûr, nous devons encore attendre des tests plus complets avant de pouvoir porter un jugement sur le dernier processeur d’AMD pour la plate-forme AM4, mais si ces tests sont une indication, la société semble terminer l’ère AM4 sur une bonne note.

Le Ryzen 7 5800X 3D coûtera 449 $, ce qui est moins cher que le dernier et le meilleur d’Intel. Cependant, il atterrira à un moment où le Ryzen 9 5900X d’AMD a chuté à son prix le plus bas jamais enregistré – vous pouvez en acheter un pour 395 $ sur Amazon ou Newegg.