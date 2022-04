Les revenus publicitaires de TikTok devraient atteindre 11 milliards de dollars cette année, plus que Twitter et Snapchat réunis

En un mot : s’il y a une métrique qui illustre vraiment l’ascension fulgurante de TikTok ces derniers temps, c’est le revenu publicitaire de l’application. Les revenus publicitaires mondiaux de la plate-forme de partage de vidéos devraient dépasser Twitter et Snapchat combinés cette année et devraient rattraper YouTube en 2024.

L’année dernière, TikTok a dépassé les recettes publicitaires de cette autre application destinée aux adolescents/jeunes adultes, Snapchat. Il devrait également surpasser Twitter d’ici la fin de cette année. Le cabinet de recherche Insider Intelligence prévoit que les revenus de TikTok tripleront en 2022 pour atteindre 11 milliards de dollars, plus que Snapchat (4,86 milliards de dollars) et Twitter (5,58 milliards de dollars) réunis.

Si TikTok continue sur sa trajectoire actuelle, il devrait rattraper YouTube et ses 23,6 milliards de dollars de revenus publicitaires d’ici 2024.

Malgré sa popularité, TikTok, propriété chinoise, a fait face à de nombreuses controverses au fil des ans, du PDG de Reddit l’appelant « logiciel espion » et « fondamentalement parasitaire », au personnel de Joe Biden à qui on a dit de le retirer de leurs téléphones en 2020. L’administration de Donald Trump a essayé obtenir que ByteDance vende ses activités internationales à une société américaine ; un groupe de procureurs généraux des États a lancé une enquête sur TikTok et ses effets sur les jeunes ; et c’était l’une des nombreuses applications chinoises interdites en Inde il y a deux ans.

Mais il est peu probable que TikTok soit préoccupé par toute la presse négative aux États-Unis, étant donné que plus de la moitié de ses revenus cette année (6 milliards de dollars) devraient provenir des États-Unis.

TikTok compte déjà plus de 1,5 milliard d’utilisateurs dans le monde et capture le marché plus jeune dont Meta aspire mais continue de perdre, même s’il a encore du chemin à parcourir avant de rattraper Facebook (2,9 milliards d’utilisateurs) et Instagram (2 milliards d’utilisateurs) ou leur annonce revenus de 85 milliards de dollars et 82 milliards de dollars, respectivement. Cependant, Facebook se sentait encore assez nerveux pour embaucher une société de lobbying qui présentait son rival comme une application appartenant à des étrangers et « une véritable menace ».