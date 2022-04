Armes chimiques : un drone largue une substance toxique en Ukraine

Le sujet des armes chimiques revient dans le débat du jour. Le fondateur du régiment ukrainien Azov, Andrei Biletsky, a accusé aujourd’hui les troupes russes d’avoir utilisé des substances chimiques, par l’intermédiaire d’un drone, à Marioupol, faisant trois blessés.

Pour autant que l’on sache, ces produits chimiques sont toxiques.

Un drone a largué de la substance blessant 3 personnes…

C’est sur Telegram qu’Andrei Biletsky a affirmé que la Russie avait utilisé une substance toxique d’origine inconnue, qui a été larguée par un drone à l’usine Azovstal de Marioupol et a blessé trois personnes.

Auparavant, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, avait déjà indiqué, sur le site officiel de la présidence, qu’un porte-parole russe avait déclaré que des armes chimiques pourraient être utilisées contre Marioupol.

Zelensky a rappelé que « l’utilisation d’armes chimiques par l’armée russe a déjà été discutée avec les dirigeants mondiaux » et a estimé que « ce moment signifie qu’il est nécessaire de réagir à l’agression russe de manière beaucoup plus forte et plus rapide ».

La Russie a lancé le 24 février une offensive militaire en Ukraine qui a tué au moins 1.842 civils, dont 148 enfants, et blessé 2.493, dont 233 mineurs, selon les dernières données de l’ONU, qui alerte sur la probabilité du nombre réel de victimes civiles. bien plus haut.

La guerre a déjà causé un nombre indéterminé de victimes militaires et la fuite de plus de 11 millions de personnes, dont 4,5 millions vers les pays voisins.

Il s’agit de la pire crise de réfugiés en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale (1939-1945) et les Nations Unies estiment qu’environ 13 millions de personnes ont besoin d’aide humanitaire.

