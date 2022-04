Meta a dépensé 27 millions de dollars pour protéger Mark Zuckerberg et sa famille l’année dernière

En un mot : être l’une des personnes les plus riches et les plus connues au monde peut faire de vous et de votre famille une cible. C’est quelque chose que Mark Zuckerberg ne connaît que trop bien, le parent de Facebook, Meta, ayant dépensé un record de 26,8 millions de dollars l’année dernière pour protéger son PDG et ses proches. Il dit que l’augmentation était nécessaire en partie en raison de l’animosité accrue envers le réseau social.

Le dossier réglementaire de Meta auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) montre que la société a dépensé plus de 15,2 millions de dollars l’année dernière pour assurer la sécurité de Zuckerberg chez lui et lors de ses déplacements personnels. Il a également reçu 10 millions de dollars à titre d’allocation avant impôt pour la sécurité de sa famille, ainsi que 1,6 million de dollars pour l’utilisation d’un avion privé pour ses déplacements personnels.

Le montant qu’il en coûte pour protéger le clan Zuckerberg augmente chaque année. Il était de 23 millions de dollars en 2019, de 25 millions de dollars en 2020 et a maintenant atteint 26,8 millions de dollars. Le dossier explique en partie cela par des coûts plus élevés pour les voyages personnels réguliers, les protocoles Covid-19 et les augmentations du marché pour le personnel de sécurité.

L’un des secteurs en baisse est celui des voyages aériens privés. La société a dépensé 1,6 million de dollars pour les avions de Zuckerberg en 2021, moins que les 1,8 million de dollars dépensés en 2020 et 2,9 millions de dollars en 2019.

Bloomberg écrit que le montant d’argent dépensé en frais de sécurité pour Zuckerberg et la directrice de l’exploitation de Meta Sheryl Sandberg (9 millions de dollars) est beaucoup plus élevé que celui de nombreux autres dirigeants. Sundar Pichai de Google (4,3 millions de dollars) est le plus proche de Sandberg. Il est suivi par Evan Spiegel de Snap (2,3 millions de dollars) et Larry Ellison d’Oracle (2,2 millions de dollars).

Meta note dans le dossier que « le sentiment négatif concernant notre entreprise est directement associé à, et souvent transféré à, M. Zuckerberg ».

Cette année, Meta paiera également le voyage personnel de Zuckerberg dans un avion lui appartenant et exploité par une compagnie charter.