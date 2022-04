Un gorille du zoo de Chicago souffre d’une addiction aux smartphones

Un jour, il ne s’est pas rendu compte d’une attaque par un autre gorille – une pratique courante chez les jeunes mâles pour décréter le chef du groupe – car il a été distrait par les écrans lumineux des visiteurs au-delà de la vitre de confinement.

Amare est un jeune gorille de 188 livres qui vit à l’intérieur du Lincoln Park Zoo de Chicago. Comme beaucoup d’adolescents humains, il a été victime d’une dépendance au smartphone. Un jour, il ne s’est pas rendu compte d’une attaque par un autre gorille – une pratique courante chez les jeunes mâles pour décréter le chef du groupe – car il a été distrait par l’écran lumineux d’un visiteur qui montrait des photos et des vidéos d’animaux au-dessus du verre contenant. Il ne s’agit pas d’un cas unique : les épisodes de ce genre sont désormais de plus en plus fréquents et risquent de devenir dangereux pour le bon développement d’Amare.

« C’est probablement un phénomène cyclique : plus [Amare] montrer de l’intérêt [verso gli smartphone] plus les gens s’engagent [ad utilizzarli] », a déclaré Stephen Ross, directeur du centre Lester E. Fisher du zoo de Lincoln Park pour l’étude et la conservation des singes. »[Amare] il passe de plus en plus de temps à essayer d’interagir avec les écrans et on commence à voir des changements de comportement. » Normalement, les visiteurs montrent des photos ou des vidéos d’Amare à travers la vitre, mais aussi des selfies et des scènes de famille. En raison de ces distractions extérieures, le jeune gorille risque d’être intimidé et socialement isolé par les deux autres compagnons masculins avec lesquels il partage l’espace à l’intérieur du zoo.Pour le moment, les autorités ont créé une zone tampon séparée par une corde pour empêcher Amare de s’approcher trop près de la vitre et d’être à nouveau kidnappé par les images sur les smartphones.

La situation, bien qu’en apparence surréaliste, est comparable à celle vécue par de nombreux parents avec leurs enfants adolescents. Ross lui-même le souligne. « En tant que parents, nous pensons que nous voulons donner des choix à nos enfants, nous voulons qu’ils deviennent des adultes, mais de temps en temps, nous devons guider ces choix pour leur propre bien. Au lieu de les laisser s’asseoir à l’intérieur et regarder un écran toute la journée , Il est préférable de les encourager à sortir et à interagir avec leurs amis. C’est quelque chose auquel tous les parents responsables pensent et à bien des égards, cela ressemble à ce que nous faisons ici. [allo zoo] », a-t-il déclaré aux journalistes du Chicago Sun Times.