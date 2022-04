Les caméras et le design des nouveaux smartphones Xiaomi 12

Les smartphones sont actuellement bien plus que de simples appareils de communication. Les différentes technologies intégrées, la conception et la construction de ces appareils en font un véritable objet d’innovation et c’est ce que Xiaomi a créé avec ses nouveaux smartphones Xiaomi 12.

De plus, ce sont d’authentiques studios de production de contenus, visant à « maîtriser chaque instant » et à s’assurer que rien ne reste non enregistré, quelles que soient les conditions de prise de vue, la vitesse des mouvements des objets ou la lumière ambiante. En termes de caméras, l’évolution a été significative tant au niveau du matériel que de l’intelligence artificielle qui compose le logiciel. Aujourd’hui, nous allons savoir ce que Xiaomi a à nous offrir dans ce domaine.

Les caméras exceptionnelles du Xiaomi 12

Suivant la ligne de ce à quoi nous sommes habitués, Xiaomi investit à nouveau massivement dans l’innovation de l’appareil photo dans le but d’améliorer encore son expérience utilisateur. Avec un module de conception emblématique, les trois caméras sont capables de capturer la meilleure image ou vidéo quelle que soit la situation ou le scénario.

Preuve de cela, nous avons le haut de gamme, le Xiaomi 12 Pro, qui offre aux utilisateurs un triple appareil photo 50MP basé sur un capteur principal Sony IMX707, qui parvient à capturer encore plus de lumière (augmentation de 120%) et encore plus de détails pour la photographie de nuit. .

Le résultat est des images plus réelles avec des éléments encore plus visibles. Dans le même temps, la capture d’image se produit plus rapidement et avec une plus grande précision.

Les modèles restants, le Xiaomi 12 et le Xiaomi 12X, sont équipés d’un appareil photo à objectif ultra grand angle de 13 MP, ainsi que d’un appareil photo télémacro de 5 MP.

L’intelligence au service de la photographie

En complément de ce matériel exceptionnel, nous avons également une couche d’intelligence artificielle qui prend en charge l’utilisateur et qui, grâce à un algorithme, parvient à compenser les scènes présentées et à supprimer le bruit présent dans l’image.

Le mode Xiaomi ProFocus, qui identifie et suit intelligemment les objets d’une scène, empêche le flou des images en cas de mouvement. Ce mode cinématique garantit également la possibilité d’autofocus les yeux et le visage, de suivre n’importe qui dans une scène, aussi bien en photo qu’en vidéo.

Avec le mode vidéo ultra nocturne et en utilisant les algorithmes de Xiaomi, il est possible d’enregistrer des vidéos dans des situations de faible luminosité extrême. Avec ce mode, des photos et des vidéos peuvent être créées avec une clarté unique qui n’était pas possible jusqu’à présent.

Enfin, et accessible dans les 3 modèles, nous avons le mode AI Cinema, qui offre plusieurs options pour rendre une vidéo encore plus unique. Avec une simple pression sur l’écran, nous pouvons éditer la vidéo et avoir des options comme Parallel World, Time Freeze Video et Magic Zoom.

Avec cette combinaison innovante de matériel et d’intelligence artificielle dans le logiciel, Xiaomi met un studio de cinéma d’avant-garde et un véritable centre de divertissement entre les mains des utilisateurs.

Matériel qui complète ces meilleurs smartphones

Pour le nouveau Xiaomi 12, la marque n’a pas épargné la conception, la construction et le processeur, offrant aux fans de Xiaomi une véritable expérience haut de gamme qui allie esthétique et fonctionnalité. Un design iconique en 3 propositions uniques

Les 3 smartphones de cette ligne sont destinés à être des outils uniques qui s’adaptent à chaque personne, étant créés avec le centre axé sur les utilisateurs.





Ils ont un design qui permet un transport simple et facile, s’adaptant parfaitement à la paume de la main. Son épaisseur est réduite grâce à des travaux d’ingénierie avancés qui ont réussi à réduire l’espace intérieur.

A l’extérieur, la façade est presque entièrement occupée par l’écran, qui se prolonge en une structure élégante et aux courbes 3D sophistiquées.

Expérience de divertissement haute performance

Les trois appareils offrent une visualisation éclatante sur un écran AMOLED Dot Display noté A+ par DisplayMate et avec prise en charge TrueColor.

Pour plus de tranquillité d’esprit, l’écran est doté d’un verre Corning® Gorilla® Glass Victus® résistant aux rayures et prend en charge Dolby Vision®, la technologie d’imagerie de pointe qui donne vie à votre contenu avec des couleurs et des détails éclatants. La série Xiaomi 12 prend également en charge HDR 10+.

Aucune expérience de divertissement, qu’il s’agisse de jeu ou de vidéo, n’est vraiment complète sans un son de qualité supérieure. La série Xiaomi 12 comprend SOUND BY Harmon Kardon, créant une expérience audio immersive alimentée par Dolby Atmos® et offrant un son spatial avec des détails riches, de la clarté et du réalisme tout au long de votre divertissement.

Processeur, RAM et stockage

Les Xiaomi 12 sont équipés de processeurs Qualcomm® SnapdragonTM de dernière génération, complétés par de la RAM et du stockage au même niveau.

Les modèles haut de gamme sont équipés de Snapdragon® 8 Gen 1. Il améliore le GPU de 30 % et est économe en énergie de 25 % par rapport à la génération précédente. Dans le cas du Xiaomi 12X, la marque présente le Snapdragon® 870, un processeur 5G de pointe.

Les trois smartphones sont équipés d’UFS 3.1, qui garantit des vitesses de téléchargement et de transfert de données à grande vitesse, ainsi que de la RAM LPDDR5 avec des vitesses de mémoire allant jusqu’à 6 400 Mbps.

Enfin, et pour garantir des performances élevées, Xiaomi a créé un système de refroidissement performant, avec une grande chambre à vapeur et plusieurs couches de graphite, qui assure une capacité de refroidissement élevée.

Tambours

Ce qui est requis dans les smartphones de ce niveau, ce sont des batteries qui garantissent de nombreuses heures d’utilisation sans casse. Xiaomi s’est concentré là-dessus et offre à ces smartphones une vitesse de charge et une sécurité élevées.

Sur le Xiaomi 12 Pro, nous avons une vitesse de charge de 120W Xiaomi HyperCharge. Ce smartphone dispose d’une batterie de 4 600 mAh, qui peut être chargée en seulement 18 minutes grâce au mode Boost.

Les batteries Xiaomi 12 et Xiaomi 12X sont de 4 500 mAh, proposées dans une structure plus compacte. Tous ces smartphones prennent en charge la charge turbo de 67 W.

Dans la charge sans fil, quelque chose de plus en plus demandé, les modèles haut de gamme prennent également en charge la charge inversée 50W et 10W.

Pour éviter les problèmes et prolonger l’autonomie de la batterie, Xiaomi propose AdaptiveCharge sur Xiaomi 12 Pro et Xiaomi 12. Ce système adapte la charge et apprend des habitudes des utilisateurs.

Les Xiaomi 12 Series sont des smartphones haut de gamme qui combinent un design époustouflant avec des fonctionnalités innovantes et performantes, de véritables studios de production de contenu, idéaux pour ceux qui veulent se distinguer avec sophistication.