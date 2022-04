Google porte plainte contre "escroc de chiot" pour avoir utilisé ses services pour vendre des chiens inexistants

Avis de l’éditeur : si vous lisez Netcost-security.fr, il y a de fortes chances que vous sachiez une chose ou deux sur les escroqueries sur Internet – beaucoup sont évidentes pour nous, les passionnés de technologie. Malheureusement, de nombreux internautes plus âgés ne sont pas aussi férus de technologie et sont victimes d’escroqueries en ligne à un rythme beaucoup plus élevé : en particulier lorsque ces escroqueries utilisent les émotions d’une victime contre elles, comme c’est le cas dans une récente série de ventes de chiots. escroqueries trouvées par Google.

Selon un nouveau billet de blog publié par l’équipe de sûreté et de sécurité de Google, intitulé à juste titre « Traquer les escrocs avec des litiges », la société cherche à lutter contre les cas de fraude de chiots en utilisant le système juridique. Selon Google, il y a eu une augmentation des escroqueries en ligne au cours des dernières années (probablement grâce à la pandémie en cours), dont certaines ne peuvent être combattues simplement en sensibilisant.

Dans les cas les plus extrêmes, Google affirme que les poursuites sont un « outil efficace » pour établir un précédent juridique et faire monter les enchères pour quiconque est surpris en train d’arnaquer des victimes innocentes.

La société a déjà intenté une action en justice contre les propriétaires d’un botnet russe, et maintenant elle fait de même contre une personne qui utilise des produits Google pour vendre des chiots basset hound inexistants à des « clients » sans méfiance.

Les sites Web contiendraient de fausses photos et des témoignages de clients, ce qui peut sembler convaincant pour un utilisateur ordinaire.

Une fois qu’une victime est accrochée, l’escroc derrière le site tentera de la convaincre de débourser des centaines de dollars en cartes-cadeaux pour les dépôts, les frais de livraison, etc. Naturellement, la victime ne reçoit jamais son chien et les escrocs peuvent s’en sortir sans encombre.

Si vous pensez que personne ne tomberait jamais dans ce genre de chose, détrompez-vous. Ma propre mère – une femme intelligente et férue de technologie avec plusieurs maîtrises – a été victime d’une escroquerie presque identique il y a quelques mois. Elle cherchait un éleveur de teckels miniatures pour acheter un chiot et a finalement trouvé un vendeur sur Facebook.

Pour faire court, elle a perdu un dépôt de 500 $ et n’a plus jamais entendu parler du soi-disant éleveur. Apparemment, cependant, elle faisait partie des chanceuses ! Selon Google, d’autres ont été escroqués pour des milliers de dollars.

Pour être franc, Google ne sera probablement jamais en mesure de punir directement le véritable escroc derrière les comptes Google frauduleux qu’il poursuit. La personne s’appelle « Nche Noel Ntse » et se trouve loin de la juridiction américaine au Cameroun. Néanmoins, Google espère que l’impact de la poursuite lui donnera une plus grande capacité à arrêter une fraude similaire à l’avenir.