Trois façons de planifier l’arrêt de votre PC Windows

Souvent, nous sommes pressés, mais les technologies de l’information ne jouent pas en notre faveur. Votre ordinateur prend plus de temps que prévu et vous ne voulez pas le laisser allumé. Ce que vous ne saviez pas, c’est que vous pouvez planifier l’arrêt et lui faire effectuer les tâches dont vous avez besoin. Dans ce didacticiel, nous allons vous montrer trois façons différentes de planifier l’arrêt de votre ordinateur.

Symbole du système

Grâce à l’invite de commande Windows ou au terminal, nous pouvons exécuter ce programme d’arrêt à tout moment et avec une simple ligne de code.

arrêt /s /t 300

Avec ce code et ce temps, nous choisissons combien de secondes l’équipement prendra pour s’éteindre. Dans ce cas, il faudrait 300 secondes, cinq minutes, pour que l’équipement s’éteigne et nous verrons une notification nous informant de la commande ajoutée.

Exécuter la commande

Nous pouvons exécuter cette commande avec le raccourci clavier Windows + R ou en cliquant avec le bouton droit sur le bouton du menu Démarrer et en choisissant l’option Exécuter. Le reste de la procédure est exactement le même que précédemment. La même commande et les mêmes paramètres. Ainsi, dans l’image que vous pouvez voir ci-dessous, nous établissons un temps d’arrêt de 3600 secondes, une heure.

L’avantage d’utiliser cette fonction par rapport à la précédente est que la commande enregistrée sera conservée lorsque nous ouvrirons à nouveau l’option d’exécution. Sur la droite, nous avons une flèche qui nous montrera une liste déroulante avec les dernières commandes utilisées. Et nous reverrons lors de son exécution une notification dans Windows 10 et Windows 11 indiquant le temps qu’il faudra pour éteindre l’ordinateur.

Planificateur de tâches

L’application Planificateur de tâches peut être utilisée pour exécuter un certain nombre de programmes et de services dans Windows 10. Le processus d’arrêt n’en est qu’un. La bonne chose est que vous pouvez nommer et enregistrer une tâche afin de pouvoir la répéter autant de fois que vous le souhaitez.

Des alertes peuvent être créées pour exécuter des programmes basés sur différentes métriques. L’un d’eux est le temps dont nous avons besoin pour éteindre l’ordinateur après un certain temps.

Nous devons choisir de démarrer une tâche de base, puis nous allons définir un nom, un horodatage dans lequel exécuter la tâche. Plus tard, nous choisirons le programme à démarrer, dans ce cas fermer et nous fixons le facteur temps.

Nous allons cliquer sur Suivant pour revoir la tâche planifiée et sur Terminer pour l’enregistrer. La tâche s’exécutera automatiquement à l’heure définie et l’arrêt commencera, sans délai.