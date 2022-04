Le soleil a tiré une boule de plasma sur la Terre après l’explosion d’une tache solaire « morte »

Le Soleil, qui est dans son 25e cycle, apparaît avec beaucoup d’activité et avec des explosions répétées de grande ampleur frappant la Terre. Ces boules de plasma qui atteignent notre planète font leurs dégâts, comme nous l’avons vu récemment lorsqu’une demi-centaine de satellites Starlink ont ​​été détruits.

Maintenant, le « cadavre » d’une tache solaire, qui a explosé lundi 11 avril, a déclenché une éjection massive de matière se dirigeant vers nous.

Le soleil a tiré sur la Terre

Récemment, l’une de ces éjections de masse coronale a fait exploser 49 satellites du réseau Starlink, un projet SpaceX. Bien qu’il s’agisse d’une activité « normale » de notre étoile, le Soleil dans son 25e cycle semble être beaucoup plus actif.

L’explosion est due à une tache solaire morte appelée AR2987, selon SpaceWeather.com. L’explosion des taches solaires a libéré des charges d’énergie sous forme de rayonnement, ce qui a également conduit à une éjection de masse coronale (CME) – des boules explosives de matière solaire – qui pourraient toutes deux stimuler des aurores boréales plus intenses dans la haute atmosphère terrestre. .

Selon SpaceWeather, le matériel de cet EMC est susceptible d’avoir un impact sur la Terre le 14 avril.

Les taches solaires « mortes » sont-elles dangereuses ?

Les taches solaires sont des régions sombres à la surface de l’étoile. Ils sont causés par un flux magnétique intense provenant de l’intérieur de l’étoile. Ces taches sont temporaires et peuvent durer de quelques heures à plusieurs mois.

Selon Philip Judge, physicien solaire au National Center for Atmospheric Research (NCAR) High Altitude Observatory, l’idée d’une tache solaire « morte » est plus poétique que scientifique. Cependant, la convection du Soleil sépare ces points, laissant dans leur sillage des morceaux magnétiquement perturbés de surface solaire silencieuse.

Quel que soit l’avenir d’AR2987, la tache solaire a déclenché une éruption solaire de classe C à 5h21 lundi 11 avril, temps universel. De telles éruptions se produisent lorsque les champs de plasma et les champs magnétiques au-dessus de la tache solaire cèdent sous la tension. Donc ces explosions s’accélèrent à partir du Soleil, car si elles y pénétraient, elles rencontreraient une matière dense.

Pour répondre à la question, en fait ces explosions, en règle générale, ne sont pas dangereuses. Incidemment, les éruptions de classe C sont assez courantes et ont rarement un impact direct sur la Terre. Parfois, comme dans l’éruption actuelle, les éruptions solaires peuvent déclencher des éjections de masse coronale, qui sont d’énormes éruptions de plasma et de champs magnétiques de notre étoile qui voyagent dans l’espace à des millions de kilomètres par heure.

Les éruptions solaires de classe C déclenchent rarement des CEM, selon SpaceWeatherLive, et lorsqu’elles le font, les CEM sont généralement lentes et faibles.

La Terre a un bouclier protecteur

Lorsque les CEM frappent le champ magnétique entourant la Terre, les particules chargées dans l’éjection peuvent se déplacer le long des lignes de champ magnétique émanant des pôles Nord et Sud et interagir avec les gaz de l’atmosphère, libérant de l’énergie sous forme de photons.

A cette époque, des rideaux changeants et éblouissants connus sous le nom d’aurores – les aurores boréales et méridionales sont créés.

Pendant les périodes calmes à la surface du Soleil, un flux de particules connu sous le nom de vent solaire suffit à déclencher des aurores dans les régions polaires. Lors d’une grande CME, la plus grande perturbation du champ magnétique de la planète signifie que l’aurore peut apparaître sur une plage beaucoup plus large.

Comme indiqué, fin mars, un soi-disant CEM cannibale s’est précipité vers la Terre, déclenchant des aurores au Canada, dans le nord des États-Unis et en Nouvelle-Zélande.

L’EMC publié lundi pourrait produire une petite tempête géomagnétique (G1) le 14 avril, ce qui signifie qu’il pourrait y avoir de petits impacts sur les opérations des satellites et de faibles fluctuations du réseau électrique, selon SpaceWeather.