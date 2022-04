Apple va créer sa propre manette pour les jeux

Le segment du jeu vidéo est assez rentable, dans ses différentes catégories, les entreprises technologiques explorant cet aspect. Par exemple, aujourd’hui, il existe des smartphones conçus principalement pour les jeux, avec des taux de rafraîchissement élevés et même des boutons spéciaux pour améliorer l’expérience de jeu sur un appareil mobile.

Apple a aussi son domaine de développement orienté jeu pour ses différents produits, mais son chemin est encore long. Ses derniers brevets révèlent qu’un contrôleur de jeu Apple pourrait être en cours de création.

Apple investit progressivement de plus en plus dans le contenu de jeu avec Apple Arcade. Au vu des derniers brevets déposés, le segment hardware est susceptible d’évoluer. L’entreprise pourrait même développer son propre contrôleur de jeu.

Des brevets liés aux contrôleurs de jeu ont été accordés à Apple par l’Office américain des brevets et des marques et l’Office européen des brevets au cours des deux dernières semaines. Les brevets suggèrent cependant que le projet en est encore à un stade précoce de développement, car les illustrations montrent différents types de commandes.

Dans l’un des concepts explorés, la société montre un accessoire similaire au Nintendo Switch Joy-Con, où le contrôleur est séparé en deux parties différentes qui peuvent être fixées sur les côtés de l’appareil. Dans ce cas, il peut être fixé à l’iPhone ou à l’iPad, à la fois horizontalement et verticalement.

La deuxième représentation semble être conçue exclusivement pour l’iPhone. Son design ressemble à une couverture de smartphone pliante en forme de livre, avec des boutons à l’intérieur. Le contrôleur aurait également un petit écran intégré pour afficher du contenu de jeu supplémentaire ou même un clavier tactile.

Les brevets montrent également un troisième contrôleur avec une conception de joystick plus classique, pour fonctionner avec tous les appareils Apple via Bluetooth, tels que l’iPhone, l’iPad et le Mac Bluetooth. Dans ce cas, il y aurait un bouton spécial pour activer un mode de jeu sur l’appareil ou même répondre à un appel pendant le jeu.

Ce n’est pas la première fois que l’on évoque la possibilité qu’Apple développe une commande pour ses appareils, dédiée aux jeux, et ces trois options élargissent les horizons à tout type de joueur.