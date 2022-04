Edge ouvrira des liens dans les PWA installés

Depuis longtemps, Microsoft améliore la prise en charge des applications Web progressives ou PWA. Maintenant, il va plus loin avec Microsoft Edge en permettant, à Canary pour le moment, que les liens s’ouvrent dans leurs applications correspondantes comme s’il s’agissait d’une application native.

Microsoft Edge s’intègre mieux aux PWA

Comme à son habitude, le géant de Redmond a commencé à proposer cette fonctionnalité sur la chaîne canarienne. Commence maintenant un processus de test afin que cette nouvelle fonctionnalité atteigne tous les utilisateurs et fonctionne parfaitement. Cette nouvelle fonction vise à ce que, si nous naviguons sur Netcost-Security, par exemple, et que nous cliquons sur un lien vers Twitter ou YouTube, la PWA correspondante s’ouvre en le faisant.

Comme d’habitude, cette fonctionnalité a été découverte par Leo Varela, attentif à tous les détails du navigateur. Cette fonction n’est pas active par défaut et nous devons aller sur Edge://flags et chercher l’option « Activer l’ouverture des liens d’assistance dans les applications Web installées. » Cela nous permettra de tester cette nouvelle fonctionnalité et de mieux travailler avec les liens lors de la visite de sites Web.

Cette fonctionnalité fonctionne également sur les sites installés en tant qu’applications et pas seulement sur les « propres » PWA (ceux qui ont un fichier manifeste) : https://t.co/NmEgpgLLco pic.twitter.com/3XDrfvww8c — Leopeva64 (@Leopeva64) 10 avril 2022

Les développeurs peuvent désormais enregistrer des applications à ouvrir lorsqu’un lien associé est cliqué dans Edge. Mais cette nouvelle fonctionnalité fonctionne avec les sites Web installés en tant qu’applications. Varela pense que cette option peut éviter aux développeurs d’avoir à enregistrer leurs applications Web en tant que gestionnaires de liens.

Ce travail a commencé dans Edge 97, comme le souligne Windows Central, et avec l’évolution d’Edge, il a été amélioré pour offrir cette option. Cela permet aux utilisateurs et aux développeurs de mieux travailler avec les liens et les applications.

Il est intéressant de voir comment Microsoft continue d’améliorer la prise en charge des sites Web installés en tant qu’applications. Comme Leo Varela lui-même l’indique, ce ne sont pas seulement des PWA mais aussi des sites Web qui ont été installés en tant qu’applications. Cela permet également aux développeurs Web de prendre en charge facilement leur travail. Nous verrons combien de temps il faut pour que cette fonctionnalité atteigne Microsoft Edge dans le canal stable et quelle est la prochaine étape de Microsoft dans ce domaine de développement.