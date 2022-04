L’avenir des jeux SEGA passe par les NFT et le cloud

Le NFT est une technologie qui a été de plus en plus abordée par l’actualité de l’industrie, étant ainsi liée à plusieurs entreprises et marques.

Récemment, SEGA a déposé deux brevets de marque liés à ce concept, et maintenant on sait que l’avenir des jeux de la société japonaise passe par les NFT et aussi par le cloud.

SEGA dit que l’avenir du jeu passe par les NFT

Récemment SEGA a révélé plus de détails sur son projet baptisé « SuperGame », un concept regroupant plusieurs jeux dont les algorithmes sont basés sur les NFT ou le cloud. Ce projet, qui s’inscrira dans une stratégie à cinq ans, a été annoncé par l’entreprise japonaise en mai 2021, lors de la présentation de ses résultats financiers.

SuperGame est désigné par la marque comme le développement de titres AAA qui traversent la large gamme de technologies de SEGA. La société mère Sega Sammy a déclaré en novembre qu’elle envisageait d’investir 100 milliards de yens, soit environ 730 millions d’euros, au cours des 5 prochaines années pour réaliser les plans définis pour le SuperGame.

Masayoshi Kikuchu, producteur chez SEGA, a expliqué dans une interview que :

Les jeux ont une histoire d’expansion grâce à la mise en relation de diverses cultures et technologies. C’est une extension naturelle pour l’avenir du jeu qui s’étendra à de nouveaux domaines comme le jeu en nuage et le NFT. Nous développons également SuperGame du point de vue de la mesure dans laquelle différents jeux peuvent être connectés les uns aux autres.

Selon Shuji Utsumi, vice-président exécutif de la marque :

Concernant les NFT, nous aimerions mener plusieurs expérimentations et nous avons déjà entamé de nombreuses études et réflexions différentes, mais il n’y a rien de daté pour le moment concernant le P2E (Play to win games with crypto economy). Mais de nombreuses annonces ont déjà été faites.

L’exécutif affirme que de nombreuses questions sont encore en cours d’analyse, pour comprendre comment les jeux de ce genre peuvent servir l’utilisateur dans une dynamique de « créer sans cesse, captiver pour toujours ». De plus, il soutient que si ce concept n’était compris que comme un simple moyen de gagner de l’argent, alors il est d’avis qu’il ne devrait pas aller de l’avant.