Quels smartphones OPPO reçoivent désormais ColorOS 12 et Android 12 ? Voici la liste complète

Comme plusieurs autres marques de smartphones, OPPO a également cherché à accélérer le processus de mise à jour de ses smartphones. Avec ColorOS 12, basé sur Android 12, déjà mature et sur plusieurs appareils, il est temps de l’étendre au reste des gammes.

La marque a maintenant dévoilé ses plans pour les temps à venir, montrant ainsi quels smartphones recevront cette nouvelle version. Il existe également des données sur ceux qui recevront les versions bêta et d’évaluation.

Dès que Google a dévoilé Android 12, les plans de la mise à jour ColorOS 12 ont été définis. La marque a préparé cette nouvelle version pour apporter toutes les nouveautés et améliorations à ses smartphones.

Bien sûr, plusieurs appareils ont déjà reçu cette mise à jour, mais il est temps de la prolonger. La liste des nouveaux smartphones vient d’être publiée, avec des dates précises pour l’arrivée de cette nouvelle version.

Ce que OPPO a révélé en premier, ce sont les dates des prochaines mises à jour de ColorOS 12 et Android 12. Il s’agit de la version finale de cette nouvelle proposition de la marque et elle apporte de nombreuses nouveautés.

A partir du 25 avril :

Trouver X2

Reno4 Pro

Reno5 Pro 5G

Reno6 Pro 5G

Reno6 Pro 5G Édition Diwali

F17 Pro

F19 Pro

F19 Pro+

A53s 5G

A74 5G

A partir de mai :

En plus de cette liste, OPPO en a une de plus, axée sur la version bêta de ColorOS 12. La liste ici est plus espacée dans le temps et apporte plus de smartphones à Android 12.

A partir du 14 avril :

A partir du 19 avril :

A partir du 26 avril :

A partir du mois de mai :

Reno7 5G

Zoom 10X Reno

A76

Étant donné que OPPO a la réputation d’anticiper ces versions, il est normal qu’elles arrivent sur les smartphones avant la date prévue. Dans le même temps, c’est une excellente nouvelle pour ceux qui possèdent des smartphones de cette marque, qui reçoivent ainsi Android 12 et ses nombreuses nouveautés.