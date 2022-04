Avez-vous vraiment aimé ce film Netflix? Donnera bientôt un « je l’aime » avec 2 pouces vers le haut

Avec une très large gamme de films et de séries, Netflix est en mesure de proposer aux utilisateurs les titres qui leur conviennent. À l’aide d’algorithmes intelligents, il parvient à créer des profils bien définis.

Pour améliorer encore cette capacité, Netflix propose désormais une nouveauté très intéressante. En plus du Like normal, vous pouvez maintenant utiliser un nouvel Ado et montrer que vous avez vraiment aimé ce film ou cette série.

La façon de montrer si on aime ou non un film ou une série est très simple sur Netflix. Avec l’un des 2 boutons présents, ils peuvent noter et donner un avis sur ce qu’ils viennent de voir sur ce service de streaming.

Pour augmenter encore les informations sur ce que les utilisateurs regardent, Netflix propose une nouveauté très intéressante. Il a maintenant présenté un nouveau bouton, qui peut montrer qu’il était bien plus qu’un Like.

L’option Love devient disponible et peut être visualisée avec 2 pouces vers le haut. Cette amélioration donne aux utilisateurs encore plus de liberté pour évaluer le contenu disponible pour la visualisation.

En plus de montrer à quel point ils l’ont aimé, ce nouveau bouton Love a également une fonctionnalité supplémentaire pour les utilisateurs. Il indique au service de streaming quels genres l’utilisateur aime.

Avec ces informations, Netflix proposera à ses utilisateurs de nouveaux titres, aussi bien des films que des séries. Ainsi, l’utilisateur bénéficiera d’une plus grande offre directe de titres à regarder et à apprécier au sein de ce service de streaming.

Avec cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs peuvent enfin définir leurs préférences plus en détail. En plus de l’aimer, ils peuvent aussi l’aimer et ainsi indiquer quels titres sont vraiment ceux qu’ils préfèrent.