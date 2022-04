Un dispositif d’intelligence artificielle détecte les sacs de luxe contrefaits

S’il y avait des doutes, nous connaissons ici de nombreux quiz qui prouvent que la technologie est, en fait, un allié sur plusieurs fronts. Cette fois, nous connaissons un appareil qui, grâce à l’intelligence artificielle, peut détecter les sacs à main contrefaits.

Qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme, si vous voulez vous assurer qu’un article de luxe est original, cela peut être un bon moyen de comprendre.

Avec le marché du luxe rassemblant tant de fans, les contrefaçons sont une constante et toutes les parties intéressées n’ont pas la capacité de comprendre quand elles sont trompées. Après tout, Lucía De La Calle, experte de la boutique de sacs à main de luxe d’occasion Del Páramo Vintage, à Valladolid, a révélé qu’« une imitation peut être spectaculaire ».

Souvent même mon œil, que je pense bien entraîné, est incapable de distinguer.

Le spécialiste a mentionné qu’il existe plusieurs éléments qui peuvent être analysés afin de comprendre si un article de luxe est faux ou non. Des tissus, chaînes, poids, coutures, fils, doublures, étiquettes, entre autres. Même si cela peut sembler insignifiant, cela peut faire la différence lors de la comparaison.

L’intelligence artificielle détecte les contrefaçons

Lors d’une analyse d’un sac Louis Vuitton – qui, avec Chanel, est la marque la plus connue des contrefaçons – Lucia De La Calle a révélé un appareil noir et volumineux avec une lentille intégrée. Après avoir ouvert l’application Entrupy, le système utilisant l’intelligence artificielle l’a guidée à travers un processus d’authentification.

Ce procédé implique que l’utilisateur sélectionne, s’il le sait, le type de cuir et le modèle du sac. Ensuite, il s’agit de capturer des photographies sous différents angles de l’extérieur et sous différents angles de l’intérieur. Enfin, l’objectif dont dispose l’appareil grossit le sac jusqu’à 260 fois, afin d’identifier les différences qui auraient pu passer inaperçues, ainsi que les défauts de couleur et de tissu. En quelques secondes, l’appareil qui utilise l’intelligence artificielle est capable d’identifier des éléments qui prendraient beaucoup plus de temps à un œil humain.

Depuis notre application, nous demandons à nos utilisateurs de choisir le modèle du sac devant eux et de prendre une série de photos, puis de télécharger ces images sur notre cloud. Ce qu’il y a dans ce cloud est un ensemble d’algorithmes qui permettent à chaque marque d’authentifier n’importe quel modèle dont elle dispose. Nous avons plus de deux mille métriques à utiliser sur chaque image pour analyser et aider l’algorithme à prendre la décision. Donc, cet ensemble d’algorithmes à la fin fait un rapport où il dit « oui » ou « non ». Ou, en d’autres termes, « vrai » ou « faux ».

A expliqué Vidyuth Srinivasan, co-fondateur et PDG d’Entrupy.

De plus, il a déclaré que l’algorithme a été formé par des milliers d’images, au fil du temps, et qu’il s’améliore à mesure qu’il reçoit plus d’utilisateurs et de photographies, qui sont traduites en données.

Lorsque nous avons commencé, nous ne voulions pas d’appareil externe, car en tant qu’entreprise, nous pensions « combien de personnes voudront un appareil », mais nous avons ensuite réalisé qu’avec la qualité des contrefaçons maintenant et le niveau auquel les bonnes contrefaçons sont faites, nous ne pouvions pas seulement être capables de détecter les contrefaçons faciles, nous devions arriver aux plus difficiles. Pour résoudre ce problème, nous devions être capables d’obtenir des images à un niveau où vous pouviez voir d’énormes différences, peut-être pas pour n’importe qui, mais pour l’œil exercé de notre algorithme.

A déclaré le PDG d’Entrupy.

Le but du dispositif d’intelligence artificielle est d’empêcher les contrefaçons et d’assurer la sécurité des personnes lors de l’achat d’un article de luxe. Selon Vidyuth Srinivasan, Entrupy est si confiant dans la fiabilité de son système qu’en cas d’erreur, l’entreprise remboursera l’argent qu’un client a payé pour une contrefaçon.