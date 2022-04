Après tout, il semble que les graphiques Intel Arc n’arriveront qu’à la fin du deuxième trimestre

Les nouvelles cartes graphiques d’Intel semblent promettre un bouleversement du marché des GPU. Mais, bien qu’il ait soi-disant déjà été publié un modèle de la ligne Arc Alchemist, il semble que celui-ci soit introuvable.

Plus étrange encore, Intel a récemment révélé qu’après tout, ses graphiques Arc ne seront disponibles qu’à la fin du deuxième trimestre 2022.

Arc Intel ? Seulement à la fin du deuxième trimestre

Plus d’une semaine après qu’Intel aurait sorti sa nouvelle gamme de cartes graphiques Arc Alchemist, elles ne peuvent être trouvées nulle part. Selon les informations, la société californienne n’aura lancé que la gamme Arc 3 la plus entrée de gamme, mais ces modèles d’ordinateurs portables équipés alors des puces graphiques Arc A350 et A370M sont introuvables sur le marché.

La chaîne VideoCardz a même publié un message sur son compte Twitter, où elle demande à ses abonnés si l’un d’entre eux a déjà réussi à acheter un ordinateur portable avec la nouvelle carte graphique d’Intel. Et n’a obtenu aucune réponse positive. En tant que tels, tous ces problèmes renforcent l’idée qu’Intel, après tout, n’aura pas lancé ces appareils au cours du premier trimestre de cette année.

Pour aggraver les choses, le compte Twitter d’assistance d’Intel a déclaré la semaine dernière que les ordinateurs portables avec Intel Arc Alchemist intégré seront disponibles à l’achat d’ici la fin du deuxième trimestre 2022.

Mais à travers la publication, nous ne savons pas avec certitude si la société fait référence à l’ensemble de la gamme mobile disponible, ou uniquement à la gamme Arc 5 et 7, qui n’aura pas été lancée par Intel.

Il y a aussi des informations selon lesquelles sur certains sites qui répertorient déjà des modèles informatiques avec Arc Alchemist à l’achat, la date d’expédition a été reportée aux jours entre le 25 mai et le 13 juin. Donc, si vous envisagez d’acheter un ordinateur portable avec les nouvelles puces graphiques d’Intel, vous devrez peut-être attendre quelques semaines de plus.