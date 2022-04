Un meurtre dans le métavers peut-il être puni ?

Le métaverse sera, comme prévu, un monde virtuel très similaire au monde réel. Par conséquent, on s’attendrait à ce que les crimes des seconds s’appliquent aux premiers. Ensuite, les avocats révèlent s’il est possible ou non de punir certains crimes dans le métaverse.

Comme prévu, les avis sont partagés.

Le métavers intéresse de plus en plus les passionnés, et son fonctionnement suscite la curiosité. À ce titre, The Sun a interviewé deux avocats, qui ont théorisé le crime dans le métaverse, ainsi qu’un ancien avocat de Manhattan devenu professeur de droit concernant la violence en ligne.

De toute évidence, le crime dans le métaverse ne sera pas combattu par une longue peine de prison. En fait, selon John Bandler, professeur de cybersécurité et de cybercriminalité à la Elisabeth Haub School of Law de l’Université Pace, à New York, les lois sont conçues pour protéger les « personnes réelles et vivantes » et ne visent pas à défendre les avatars ou le code logiciel qui structurer le métaverse.

Je le verrais plus comme un discours ou une expression, moins comme un acte physique contre une personne. Ensuite, nous pouvons analyser si ce discours ou cette expression est autorisé, protégé ou non.

Certains des avocats approchés ont mentionné que des crimes violents dans le métaverse pourraient être commis par la façon dont les avatars communiquent entre eux, comme les menaces, le harcèlement ou le harcèlement.

Le harcèlement, la cyberintimidation, les menaces et les mauvais comportements en ligne se produisent tout le temps. Ce n’est pas nouveau, et cela va se passer dans le métaverse. Mais si je dis quelque chose de raciste ou si je maltraite quelqu’un en raison de sa race, de sa religion ou de sa sexualité, je pourrais potentiellement être poursuivi.

A expliqué Gregor Pryor, avocat chez Reed Smith LLP.

Selon Patrick Roberts, du Roberts Law Group, il serait compliqué de poursuivre un utilisateur de métaverse, en raison de la difficulté liée à la collecte de preuves. Par conséquent, s’il est possible d’identifier l’être humain responsable de l’avatar, les conséquences peuvent n’être qu’une punition virtuelle, c’est-à-dire désactiver ou limiter son activité.

Tout cela n’est que conjecture et a des implications pour la liberté d’expression. Après tout, les gens s’entretuent tout le temps dans les jeux vidéo sans conséquences. Je ne peux pas imaginer les conséquences criminelles réelles de la cybercriminalité.

a déclaré Patrick Roberts.

Dans le même ordre d’idées se trouve John Bandler qui estime que les lois pénales ne devraient pas être modifiées pour protéger les avatars comme s’ils étaient des personnes.

Selon lui, « ça n’aurait pas de sens », et il y a déjà suffisamment de défis pour protéger les gens. De plus, il rappelle qu’actuellement, il y a peu de crimes de harcèlement, qui se déroulent virtuellement, pour être effectivement poursuivis.

Chaque cas est individualisé, mais de nombreuses menaces sont proférées et l’application de la loi pénale est peu fréquente. Je ne peux pas imaginer que les menaces dans le métaverse aient autant d’impact sur les forces de l’ordre.

D’autre part, Pryor et Roberts ont déclaré qu’il est possible qu’à l’avenir, les lois soient modifiées pour couvrir les crimes commis dans le métaverse, afin de protéger cette extension virtuelle d’une personne.

