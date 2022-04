iPad : Smart Navigator avec stabilisateur facilite la lecture pour les utilisateurs atteints de la maladie de Parkinson

La technologie a beaucoup aidé ceux qui font face à certains problèmes. L’accessibilité, ce groupe de fonctionnalités qui peuvent être activées sur l’appareil, est d’une grande valeur pour les utilisateurs atteints de certaines maladies. Cependant, les personnes atteintes de la maladie de Parkinson ont encore du mal à utiliser des smartphones et des tablettes de qualité. Et s’il y avait une application qui profitait de l’accéléromètre de l’iPad et aidait les personnes souffrant de tremblements des mains ?

S’ils le pensaient, mieux ils le faisaient. L’application Staybl est gratuite et profite du potentiel de la tablette Apple. Voyons comment.

Parkinson : Staybl stabilise les tremblements sur l’écran de l’iPad

Cela s’appelle Staybl et c’est une application de navigation intelligente qui tire parti d’une fonctionnalité intégrée à l’iPad dès le premier jour. Cette application facilitera grandement ceux qui se serrent la main et ne peuvent pas maintenir la tablette stabilisée, pour offrir une bonne lecture.

Alors que les effets de la maladie de Parkinson, « un trouble dégénératif à long terme du système nerveux central », peuvent prendre des années à se manifester, les premiers symptômes comprennent des tremblements dans de nombreuses parties du corps, mais le plus souvent dans les mains, ce qui peut rendre les corvées difficile, plus simple, dans des défis extraordinaires.

Ces dernières années, on a déjà vu beaucoup d’appareils du quotidien, comme les cuillères, qui apportent des stabilisateurs afin de neutraliser les mouvements de tremblements, permettant aux personnes atteintes de la maladie de Parkinson de se nourrir à nouveau.

Staybl a été créé pour faire la même chose, mais avec des appareils mobiles, en profitant des technologies existantes qui sont utilisées pour les jeux, les exercices de suivi ou simplement la rotation automatique de l’écran.

Profitez de l’accéléromètre pour tablette d’Apple

L’application a été développée par Havas New York et Havas Allemagne. Les deux sociétés ont passé deux ans à travailler avec l’association allemande de la maladie de Parkinson et des patients atteints de la maladie de Parkinson en Allemagne et aux États-Unis pour tester et optimiser le logiciel.

À la base, l’application s’appuie sur l’accéléromètre d’un iPad pour détecter les mouvements subtils des tremblements de la main, puis déplace une fenêtre de navigateur à l’écran dans la direction opposée pour annuler ces mouvements, offrant à l’utilisateur une vue stabilisée et la stabilité d’un site Web. page tout en tenant un appareil mobile.

D’autres améliorations apportées à l’application Staybl, qui contribuent à la rendre plus accessible et utilisable pour les personnes souffrant de tremblements des mains, ont été la suppression des gestes de balayage nécessaires à la navigation, des boutons plus grands qui facilitent la pression, une interface à contraste plus élevé et l’utilisation de la police Atkinson sans empattement hyper lisible développée par le Braille Institute.

Cette police offre une meilleure lisibilité aux lecteurs malvoyants grâce à une conception qui facilite la différenciation des lettres individuelles.

L’application Staybl est actuellement disponible en téléchargement gratuit sur l’App Store pour les iPad exécutant iPadOS 14.0 ou version ultérieure. En effet, l’application nécessite un écran plus grand et des taux de rafraîchissement plus rapides, mais ses créateurs espèrent l’intégrer à d’autres appareils et plates-formes à l’avenir.

Malheureusement, pour l’instant, cette application n’est pas disponible sur l’App Store Portugal.