Vivo annonce le Vivo X Fold, son premier téléphone pliable

En bref : Samsung domine actuellement le marché mondial du pliable, mais les entreprises chinoises tentent de proposer des alternatives aux offres du géant coréen. Le Vivo X Fold est la dernière entrée dans cette catégorie relativement nouvelle et, sans surprise, il ressemble beaucoup au Galaxy Z Fold3.

Après des semaines de teasers et de fuites, le premier téléphone pliable de Vivo est désormais officiel. Le Vivo X Fold est le dernier appareil à rompre avec la conception standard des smartphones que nous connaissons depuis plus d’une décennie. Au lieu d’un sandwich rigide de plastique, de métal et de verre qui ne peut devenir si grand avant de ne plus tenir dans une poche, le X Fold offre aux utilisateurs un écran pliable protégé par une couche de « verre ultra-mince » conçu et fabriqué par Schott.

Ce matériau est le même que celui que Samsung utilise pour ses Galaxy Z Flip 3 et Galaxy Z Fold3, mais Vivo fait de plus grandes revendications en matière de durabilité en ce qui concerne son téléphone pliable. Plus précisément, la société affirme que l’écran OLED LTPO intérieur de 8,03 pouces à 120 Hz du X Fold peut prendre au moins 300 000 plis avant de développer un défaut, ce qui est un peu plus élevé que l’endurance promise par Samsung de 200 000 plis.

Vivo dit que la charnière permet de faire pivoter l’écran entre 60 et 120 degrés, pour une utilisation en mode tente ou comme un petit ordinateur portable, ce qui peut être utile pour les appels vidéo et prendre des photos chronométrées. Sinon, vous pouvez utiliser le nouveau téléphone plié à plat pour plus d’espace sur l’écran ou, dans les cas où vous pouvez vous contenter de l’écran extérieur plus petit, complètement fermé.

Les spécifications internes sont conformes à ce que vous attendez d’un produit phare – la plate-forme mobile Snapdragon 8 Gen1 de Qualcomm associée à 12 gigaoctets de RAM et jusqu’à 512 gigaoctets de stockage. L’écran intérieur et l’écran extérieur prennent en charge 120 Hz, et tout cela est alimenté par une batterie de 4 600 mAh avec prise en charge d’une charge rapide jusqu’à 66 watts avec un câble et jusqu’à 50 watts sur un chargeur sans fil.

Le module de caméra massif à l’arrière comprend un tireur principal de 50 mégapixels, un objectif ultra-large de 48 mégapixels, un téléobjectif 2x de 12 mégapixels et un appareil photo périscope 5x de 8 mégapixels. Vivo a choisi d’intégrer un jeu de tir selfie de 16 mégapixels à la fois sur les écrans intérieur et extérieur, de sorte que les amateurs de caméras de téléphone n’auront pas à se plaindre.

Parmi les autres caractéristiques notables, citons deux capteurs d’empreintes digitales intégrés, un sous chaque côté de l’écran intérieur. Le Vivo X Fold prend également en charge la charge sans fil inversée jusqu’à 10 watts, et la société a sorti une page directement du livre d’Apple avec un curseur d’alerte/muet.

Malheureusement, il s’agit d’un produit exclusif à la Chine et Vivo affirme qu’il n’est pas prévu de le commercialiser sur le marché mondial, du moins pour le moment. Le Vivio X Fold commencera à 8 999 yuans (1 413 $) pour le modèle de base avec 12 gigaoctets de RAM et 256 gigaoctets de stockage, tandis qu’une variante avec le double de stockage coûtera 9 999 yuans (1 570 $).