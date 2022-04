Forever Skies, un jeu sur une catastrophe écologique

Chaque jour, nous voyons à la télévision des informations sur l’état de la planète et sur la façon dont la Terre subit des changements climatiques que beaucoup considèrent comme irréversibles.

Forever Skies est un jeu qui présente un thème très étroitement lié.

En cours de développement par l’équipe polonaise de Far From Home (composée de professionnels qui ont été sur des projets tels que Dying Light, Dying Light 2, Dead Island, The Medium ou Chernobylite), Forever Skies est un jeu qui illustre un thème très commun : le climat monnaie.

Le jeu, anciennement appelé Project Oxygen et dont vous pouvez voir les images de gameplay dans la bande-annonce récemment dévoilée, semble être sur la bonne voie, tant d’un point de vue divertissement, qu’avertissement.

Forever Skies est un jeu de survie de science-fiction qui met le joueur dans la peau d’un scientifique qui, après une catastrophe écologique, se retrouve seul sur la planète.

La Terre est détruite et inhospitalière et l’effondrement écologique qui s’est produit l’a enveloppée dans un nuage toxique qui l’embrasse dans son intégralité. Qu’y a-t-il sous ce nuage de poussière toxique ?

Dans ce monde désolé, la civilisation humaine n’est qu’un mirage que l’on peut voir dans les ruines des villes qui se réjouissaient autrefois de la vie et des gens. Le peu qui reste de la société est désormais un réfugié en orbite autour de la planète.

Notre personnage se lance dans une aventure désespérée pour trouver des réponses et des explications sur ce qui s’est passé sur la planète et, à pied comme à bord de son avion, il explorera toutes ces ruines. C’est un monde devenu étrange et, que ce soit dans les airs ou au sol, notre rôle sera important pour découvrir ce qui s’est passé et s’il y a un espoir.

Une partie des tâches du joueur consiste à collecter des échantillons de terrain, de matériaux, de virus… pour analyser l’état de la Terre dans le but de trouver un remède pour l’Humanité. La surface de la planète, après des années et des années d’absence de l’influence de l’Homme, a évolué et avec cette évolution une toute nouvelle faune, flore, micro-organismes et nouveaux virus ont émergé, la rendant dangereuse et inhospitalière pour l’Humanité.

Les nouvelles technologies, liées notamment aux systèmes de nano-réparation et aux avancées de la biologie et de la biotechnologie, accompagneront le joueur dans son parcours.

Le navire sur lequel le joueur voyage sera extrêmement important tout au long de Forever Skies. D’une part, c’est le moyen de se déplacer à la surface de la planète, d’autre part, il représente un abri pour le joueur et, enfin, il s’avère être une aide précieuse à la recherche car il dispose de systèmes et de laboratoires extrêmement avancés.

Au cours du jeu, nous pourrons également améliorer et développer ces mêmes systèmes de notre vaisseau, le rendant de plus en plus utile et important pour notre aventure.

Forever Skies arrivera sur Steam en accès anticipé (Early Access) en 2022 et plus tard pour les consoles.