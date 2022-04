Vivo présente son premier smartphone pliable... mais il sera aussi limité à la Chine

Le marché chinois dispose aujourd’hui exclusivement de certaines des meilleures technologies du segment des smartphones. La vérité est que de nombreux fabricants sont chinois et choisissent de limiter l’accès à certains produits. Cette option est liée aux coûts de production de certains modèles qui ne seraient pas compétitifs sur le marché international, comme les versions Ultra des meilleurs smartphones de Xiaomi, mais d’autres servent également à tester l’impact auprès du public ou à améliorer le produit.

Dans le cas des pliables, c’est aussi une réalité et maintenant Vivo vient également de lancer sa proposition, limitée au marché chinois.

Vivo X Fold – le nouveau smartphone pliable

Vivo vient de présenter son premier smartphone pliable, le X Fold. Le X Fold a un design similaire au Galaxy Z Fold plus populaire de Samsung et au reste de la petite concurrence.

L’écran pliant est livré avec 8,03 pouces à l’intérieur pour une utilisation semblable à une tablette. L’écran extérieur mesure 6,53 pouces pour fonctionner comme un écran de smartphone ordinaire.

L’écran pliant du Vivo X Fold, comme les modèles Samsung, a une couche de verre ultra mince (UTG) produite par Schott, ce qui contribuera à la durabilité. Sa charnière permet, selon le constructeur, de plier ou d’ouvrir le téléphone à des angles compris entre 60 et 120 degrés. De plus, l’écran devrait prendre en charge jusqu’à 300 000 plis, ce qui représente une forte augmentation par rapport aux 200 000 plis annoncés par Samsung avec son dernier pliable.

Les deux écrans sont livrés avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et ont des capteurs d’empreintes digitales à ultrasons intégrés.

En plus de l’écran, le processeur Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm et la batterie de 4 600 mAh se distinguent, qui peuvent être chargés à 50 W sans fil ou à 66 W en charge traditionnelle.

Il y a quatre caméras à l’arrière, la principale étant de 50 MP. L’ultra grand angle est de 48 MP, on retrouve également un téléobjectif avec zoom optique 2x de 12 MP et un périscope avec zoom optique 5x de 8 mégapixels. Les deux écrans ont des caméras selfie perforées avec une résolution de 16 MP.

Vivo se prépare à entrer au Portugal, à renforcer sa présence sur le marché international de manière généralisée et, par conséquent, il est important de regarder ce qu’il développe.

Le Vivo X Fold sera disponible en Chine à partir de 8 999 yuans chinois (1 299,15 € au taux de change actuel) pour la version 12 Go + 256 Go. Il y aura également une version de 12 Go de RAM et 512 Go de stockage pour 9 999 yuans.