UVK Ultra Virus Killer élimine les logiciels malveillants, optimise votre PC

UVK est un outil professionnel multifonctionnel de suppression de logiciels malveillants et de réparation du système. Il détecte et supprime facilement les logiciels publicitaires et les logiciels malveillants de tous les comptes d’utilisateurs. Il peut également être utilisé pour corriger les erreurs et optimiser le registre pour de meilleures performances globales.

Gestionnaire de processus

Filtrez tous les processus en cours d’exécution par leur chemin d’accès exécutable.

Sélectionnez et gérez plusieurs processus à la fois.

Tuer les processus.

Tuez plusieurs processus avec le même chemin à la fois.

Tuez les processus et supprimez les fichiers parents simultanément.

Tuez tous les processus répertoriés.

Tuez tous les processus répertoriés à l’exception des processus système.

Tuez tous les processus non fiables.

Interrompre et reprendre les processus.

Vérifiez les signatures des fichiers de processus.

Rechercher des informations sur un processus sur Internet.

Soumettez un ou plusieurs processus MD5 à VirusTotal à l’aide de l’API VT.

Ouvrez les emplacements des fichiers de processus.

Affichez les propriétés des fichiers exécutables des processus.

Entrées de démarrage et tâches planifiées

Supprimez simultanément les entrées de démarrage, les tâches planifiées et les fichiers correspondants.

Sélectionnez et gérez plusieurs entrées à la fois.

Vérifiez les signatures des fichiers d’entrées de démarrage.

Masquez les fichiers signés Microsoft de la liste.

Rechercher des informations sur un fichier d’entrée de démarrage sur Internet.

Soumettez un ou plusieurs fichiers d’entrées de démarrage MD5 à VirusTotal à l’aide de l’API VT.

Accédez à la clé de registre où se trouve l’entrée de démarrage.

Ouvrez les emplacements des fichiers d’entrées de démarrage.

Affichez les propriétés des fichiers d’entrées de démarrage.

Fenêtre maximisable dans cette section pour une vue plus confortable.

Services et pilotes Windows

Supprimez simultanément les services ou les pilotes et les fichiers correspondants.

Effectuez toutes les tâches courantes de gestion des services : arrêtez, démarrez, suspendez, reprenez les services et définissez leur type de démarrage.

Sélectionnez et gérez plusieurs services ou chauffeurs à la fois.

Arrêtez tous les services non Microsoft.

Choisissez les services et chauffeurs à afficher : Afficher tous les services et chauffeurs. Masquer les services et pilotes inactifs, Masquer les services et pilotes Microsoft, Masquer les services et pilotes inactifs et Microsoft.

Vérifiez les signatures des fichiers de services/pilotes.

Rechercher des informations sur un fichier de service/pilote sur Internet.

Soumettez un ou plusieurs fichiers de services/pilotes MD5 à VirusTotal à l’aide de l’API VT.

Accédez à la clé de registre où se trouve le service/pilote.

Ouvrez l’emplacement du fichier de service/pilote.

Affichez les propriétés du fichier de service.

Fenêtre maximisable dans cette section pour une vue plus confortable.

Supprimer ou remplacer un fichier ou un dossier

Supprimez des fichiers et des dossiers même s’ils sont utilisés par des applications.

Supprimez les fichiers exécutables en cours d’exécution.

Supprimez les fichiers et les dossiers que vous ne pouvez normalement pas supprimer à l’aide de l’explorateur Windows.

Choisissez de supprimer définitivement les fichiers ou de les déplacer vers la corbeille.

Remplacez ou copiez des fichiers.

Développez les fichiers compressés.

Remplacez les fichiers même s’ils sont chargés dans la mémoire.

Analyser et créer un journal

Effectuez une analyse complète de votre système et enregistrez-la dans un fichier texte que vous pouvez envoyer à un ami ou à un professionnel, publier sur un forum ou l’analyser vous-même.

Choisissez les zones que vous souhaitez numériser et afficher dans le journal.

Choisissez d’afficher ou non les fichiers signés Microsoft dans le journal.

Choisissez où enregistrer le journal.

Choisissez de vérifier ou non les signatures numériques des fichiers numérisés.

Recherchez les fichiers récemment créés et écrivez-les dans le journal.

Effectuez d’autres analyses personnalisées, récupérez en direct des informations spécifiques sur des fichiers, des dossiers, des entrées de registre ou obtenez automatiquement le résultat de l’analyse VirusTotal pour un fichier.

Exécuter des scripts UVK

Désinfectez votre ordinateur en collant des lignes du journal UVK pour supprimer les entrées de registre et les fichiers correspondants.

Utilisez des commandes personnalisées pour télécharger des fichiers, exécuter des programmes, supprimer ou ajouter des entrées de registre, terminer des processus, supprimer des fichiers et des dossiers, exécuter des scripts batch cmd, enregistrer des fichiers système ou exécuter les correctifs UVK.

Créez des points de restauration système, videz la corbeille et tous les dossiers temporaires des utilisateurs.

Créez et exécutez des scripts qui effectuent une réparation et une maintenance complètes du système.

Exécutez automatiquement l’un des correctifs ou analyses UVK.

Outils UVK

Récupérez toutes sortes d’informations sur n’importe quel fichier.

Générez des rapports VirusTotal MD5, refusez ou accordez l’accès ou effectuez une analyse sfc pour n’importe quel fichier.

Recherchez des informations sur les fichiers et les entrées de registre sur Internet.

Accordez l’accès ou empêchez les modifications des clés de registre.

Énumérez tous les points de restauration.

Sélectionnez et supprimez un ou plusieurs points de restauration.

Créer des points de restauration système.

Activez ou désactivez la restauration du système.

Réparation du système UVK

Réparez votre ordinateur avec plus de cinquante correctifs exclusifs : corrigez les extensions de fichiers, enregistrez les dll système, activez et réparez la mise à jour Windows, effacez le cache DNS et le fichier hosts, réinitialisez les paramètres de registre par défaut de l’utilisateur, résolvez les problèmes d’installation, videz le cache de tous les navigateurs, réinitialisez les paramètres de sécurité , défragmentez et optimisez les disques durs, installez Java, Flash, DirectX, .Net Framework, corrigez le WMI et la restauration du système, supprimez tous les points de restauration, corrigez le shell Windows, réinitialisez les dossiers du shell utilisateur et bien plus encore.

Information système

Affiche des informations qui peuvent être très utiles, notamment si vous allez réinstaller Windows ou si vous avez besoin de diagnostiquer un problème de performances ou de matériel. Cela inclut l’utilisation du processeur, de la mémoire et des fichiers d’échange, les clés de produit du système d’exploitation et du bureau, ainsi que les informations sur le matériel et les utilisateurs.

Exportez ces informations dans un fichier html complet.

Immunisation UVK

Empêchez les zones de registre et de système de fichiers les plus vulnérables d’être infectées. Empêcher l’ajout de programmes au démarrage et à la connexion de Windows. Empêcher la création/la suppression d’objets d’assistance de navigateur, de barres d’outils Internet Explorer et de moteurs de recherche. Empêcher la modification des paramètres Internet et des pages de démarrage d’Internet Explorer. Sauvegardez et restaurez le registre Windows.

Quoi de neuf:

Corrections de bugs et mises à jour de définition.

Largement amélioré le gestionnaire de processus, notamment : Ajout de deux colonnes à la liste, affichant le nom de chaque processus et le PID parent. La boîte de dialogue Propriétés du processus affiche également l’ID et le chemin du processus parent, lorsqu’ils sont disponibles. La boîte de dialogue Propriétés du processus comporte également un bouton Aller qui nous permet de passer au processus parent. Cliquer sur les en-têtes de colonne Niveau de menace, CPU et RAM trie désormais les éléments par ordre décroissant en premier, nous permettant de savoir immédiatement quels processus utilisent le plus de ressources ou sont les plus dangereux. Le gestionnaire de processus lui-même utilise désormais moins de ressources système, grâce à un code amélioré.

Ajout d’un nouveau réglage à la liste des réglages du Registre du module Outils et réglages : Désactiver les effets de transparence. Ce réglage peut être utile sur les ordinateurs dotés de cartes graphiques moins puissantes.

Corrections de bugs et mises à jour de définition.

Note importante:

Lors de l’utilisation des versions portables, UVK vous demandera si vous souhaitez le désinstaller à la fermeture.

Si vous avez programmé des actions à effectuer au redémarrage, telles que la suppression de fichiers, l’exécution de CHKDSK ou la réinitialisation des paramètres utilisateur par défaut, vous devez cliquer sur Non et désinstaller UVK uniquement après le redémarrage.