i-doit : la solution pour tout documenter et gérer dans votre entreprise

Les entreprises, quelle que soit leur taille, font face à des défis qui vont au-delà de la création de profit. Gérer les ressources humaines, allouer les fournitures de bureau, les ordinateurs, organiser la documentation ou devoir toujours payer les licences de logiciels sont d’autres défis.

Le logiciel que nous vous présentons aujourd’hui pourrait être la solution que vous recherchez pour franchir le pas dans la gestion de toute la documentation de votre entreprise. On parle du i-doit.

i-doit (je documente l’informatique) apparaît comme un logiciel complet de documentation informatique et CMDB, c’est-à-dire qu’il s’agit d’un référentiel d’informations relatives à tous les composants d’un système d’information, avec tous les détails des éléments de configuration dans l’infrastructure de YOU .

En bref, l’entreprise, grâce à cette solution, pourra localiser les ordinateurs qui sont distribués par les équipes, ceux qui sont disponibles pour être attribués aux nouveaux travailleurs, ainsi que tous les périphériques ou autre type de matériel. L’entreprise pourra gérer les licences de logiciels, notamment avec des alertes pour leur renouvellement, et gérer les ressources humaines, y compris les contrats. Même des cartes des bureaux peuvent être créées, par exemple, pour répartir et organiser plus efficacement les équipes de travail.

Fondamentalement, l’entreprise sera en mesure de documenter tout ce qui est pertinent à garder documenté. Après tout, l’organisation est essentielle au succès de toute entreprise.

Outre cette gestion complète, le service i-doit garantit également un investissement relativement faible. Par exemple, pour les petites entreprises, il y a toujours l’avantage d’avoir une version open source très flexible.

Comment fonctionne i-doit ?

Le service est présenté de manière très intuitive et, pour aider l’entreprise, il comprend immédiatement un assistant de configuration rapide qui aide à définir les paramètres qui comptent vraiment pour documenter.

Il est à noter que dans ce processus de documentation, l’entreprise ne doit pas se mettre à vouloir tout documenter d’un coup. Le processus devrait commencer par la documentation des éléments les plus critiques et, au fil du temps, ajouter de nouveaux paramètres, principalement parce que la plateforme permet de le faire de manière simple.

Et comme aucune entreprise n’est la même et que les besoins en documentation varient considérablement, chaque entreprise peut personnaliser i-doit en fonction de ses besoins.

En un coup d’œil, le logiciel comprend une barre d’onglets avec toutes les catégories de sujets documentées. Il existe alors deux formes de visualisation pour chacun d’eux, par objet ou par emplacement.

En sélectionnant l’un des éléments, il est alors possible de tout savoir à son sujet et éventuellement d’ajuster les paramètres à une nouvelle réalité. Par exemple, sous Matériel, nous pouvons voir qu’il y a 47 moniteurs enregistrés. En ouvrant cet élément, il est alors possible de connaître, dans une vue d’ensemble, des éléments tels que le modèle, la dimension, à qui il est alloué, à quoi il est destiné, s’il est en fonctionnement, s’il est disponible pour être alloué à quelqu’un ou s’il a même besoin d’être réparé.

Lors de l’ouverture d’un modèle spécifique, il y aura alors plus d’informations à explorer ou à modifier.

Dans le domaine des logiciels, i-doit jouera également un rôle de premier plan en facilitant la gestion des licences, du nombre de licences disponibles pour chaque logiciel, de leur emplacement d’installation et de leur date d’expiration. Tout cela peut être enregistré et associé au matériel lui-même. Il y a, pour cela, la possibilité de créer des liens entre les objets et d’avoir une vue généralisée de l’état actuel de chacun des objets documentés.

En plus des informations listées, tout peut encore être observé à travers des organigrammes complets.

Il existe également des modules complémentaires qui amélioreront encore l’interaction avec le logiciel. Par exemple, il est possible de créer une cartographie complète d’un bureau ou d’un openspace, d’une salle serveur, ou de tout autre espace au sein d’une entreprise et d’y ajouter les informations et la localisation de chaque élément à documenter.

Les avantages pour l’entreprise

La base de toute entreprise doit passer par une bonne gestion des ressources, garder les éléments critiques bien documentés peut faire toute la différence dans ce processus.

L’i-doit apparaît ainsi comme une solution robuste, tout à fait personnalisable et adaptable dans le temps et aux différentes réalités qui font partie de la vie d’une entreprise.

On parle d’un investissement relativement faible qui peut varier entre 2000 et 2500 €, ce qui permet une gestion totale des services et offre également la possibilité de créer des rapports chaque fois que nécessaire pour chaque paramètre à analyser.

i-doit est un logiciel open source qui a déjà une version cloud à explorer, suivant les exigences actuelles des entreprises.

Webinaire : Premiers pas avec i-doit

Pour toute personne intéressée à explorer i-doit à mettre en œuvre dans son entreprise, vous devriez participer au Webinaire : Premiers pas avec i-doit qui aura lieu le 13 avril à 14h à Lisbonne.

Dans ce webinaire, certaines fonctionnalités clés d’i-doit Pro seront présentées, où vous apprendrez comment démarrer votre projet de documentation informatique étape par étape afin de créer des stratégies efficaces pour une documentation informatique durable. Il vous montrera également des trucs et astuces qui peuvent vous aider à créer une documentation informatique complète et utile.

