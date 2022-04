La Russie annonce la destruction du système de défense fourni par l’Occident

La guerre entre la Russie et l’Ukraine se poursuit, même si la stratégie semble avoir changé. La Russie a retiré ses troupes de la région de Kiev et a déplacé une grande partie de la guerre vers l’est de l’Ukraine, dans le but de contrôler la région du Donbass.

Aujourd’hui, la Russie a annoncé la destruction du système de défense ukrainien fourni par l’Occident.

Guerre de Russie : la Slovaquie déclare avoir livré des systèmes S-300 à l’Ukraine

Les forces armées russes ont exigé aujourd’hui la destruction des systèmes de missiles de défense aérienne fournis par l’Occident à l’Ukraine, ainsi que des installations militaires dans l’est et le sud du pays.

Le porte-parole du ministère russe de la Défense, le général Igor Konashenkov, a déclaré que l’armée avait utilisé dimanche des missiles de croisière Kalibr lancés par la mer pour détruire quatre lanceurs de missiles S-300 dans la périphérie sud de la ville de Dnipro. Konashenkov a déclaré que l’Ukraine avait reçu des systèmes de défense aérienne d’un pays européen, qu’il n’a pas identifié.

La semaine dernière, la Slovaquie a déclaré avoir livré des systèmes S-300 de conception soviétique à l’Ukraine, qui a demandé à l’Occident de lui donner plus d’armes, y compris des systèmes de défense aérienne à longue portée.

Lors du point de presse, le général Konashenkov a annoncé que des missiles de haute précision lancés près de la ville de Velyka Novosilka, dans la région de Donetsk, ont détruit une base de réparation d’armes et d’équipements militaires des forces de défense aérienne ukrainiennes dans la nuit.

Konashenkov a également déclaré que des frappes de haute précision dans les zones des localités de Vozdvyzhenka et Ivanovka, dans la même région, ont éliminé neuf chars, cinq canons automoteurs 2S3 Acacia et cinq systèmes de lance-roquettes multiples BM-21 Grad, selon le Agence espagnole EFE.

Les systèmes de défense aérienne russes auraient abattu deux avions ukrainiens Su-25 dans les airs près de la ville d’Izium dans la région de Kharkov. Dans la même région de l’est de l’Ukraine, les forces russes ont détruit trois drones.

Dans le sud, la Russie a déclaré avoir disposé d’un véhicule sans pilote, de deux dépôts de munitions, d’un radar d’éclairage et de guidage du système de missiles anti-aériens S-300 et d’un hélicoptère militaire Mi-24.