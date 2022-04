La Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, plus grande et plus fine, résiste mieux aux tests de durabilité que l’iPad Pro

Dans le contexte : la Galaxy Tab S8 Ultra de Samsung a reçu pour la plupart d’excellentes critiques, beaucoup la saluant comme la meilleure tablette Android disponible aujourd’hui. Mais son écran massif de 14,6 pouces et son épaisseur d’environ 0,24 pouce le rendent-il susceptible de se casser en deux ?

L’excellente chaîne YouTube JerryRigEverything a réalisé l’un de ses fameux tests de durabilité sur la Galaxy Tab S8 Ultra. Pour quelque chose qui parait assez fragile, il en a très bien pris les abus.

Samsung a positionné la Galaxy Tab S8 Ultra comme la rivale Android de la meilleure tablette actuelle, l’iPad Pro. La Tab S8 Ultra a un écran plus grand que son concurrent Apple, un écran plus fin, et n’est que très légèrement plus lourde.

Zack Nelson de JerryRigEverything commence par noter la différence de taille entre le stylet S Pen fourni avec la Galaxy Tab S8 Ultra et celui fourni avec certains téléphones Samsung, notant qu’il s’agit du même matériel emballé dans un boîtier plus grand.

Après une série de tests de rayures et de brûlures, après quoi le lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran continue de fonctionner, Nelson passe à la phase de pliage. C’est un domaine où les générations précédentes d’iPad Pro ont lamentablement échoué, se cassant facilement en deux. Cela a changé avec la tablette alimentée par M1 (ci-dessous), mais la Tab S8 Ultra, plus grande et plus fine, survivrait-elle également ?

Bien que l’ardoise de Samsung se plie, elle ne se casse pas, défiant la croyance de Nelson selon laquelle elle se fissurerait en deux – il l’attribue à la « magie noire définissant la physique » de Samsung. La Tab S8 Ultra fonctionne toujours même après avoir été soumise à ce qui ressemble à une grande force. Il semble également mieux résister que l’iPad Pro M1, qui a vu son écran s’éloigner plus sensiblement du cadre pendant le test, et il a conservé la forme courbée plus en évidence.