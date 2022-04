Le Tap to Pay d’Apple sur iPhone gagne un nouveau partenaire important

Apple a promis il y a quelques semaines, avec la sortie des versions récentes d’iOS 15.4, qu’il apporterait une grande nouveauté : le Tap to Pay. En gros, cette fonctionnalité apportera à chacun des iPhones récents la possibilité d’effectuer des paiements et des transferts d’argent, les rapprochant simplement les uns des autres. Chacun fonctionnera comme s’il s’agissait d’une carte à payer dans une machine de paiement portable, un TPA.

Derrière cette technologie, qui est déjà disponible, il doit y avoir des services qui prennent en charge le transfert d’argent d’un compte à un autre, avec juste cette touche. À ce titre, la plateforme mondiale de fintech Adyen a annoncé qu’elle proposera Tap to Pay à ses clients plus tard cette année.

À quoi sert le Tap to Pay ?

Expliquons, très directement, comment vous pourriez utiliser cette technologie. Imaginez que vous alliez au restaurant pour le déjeuner et qu’à la fin vous vouliez payer l’addition. Habituellement, soit vous payez en espèces, soit vous demandez « le guichet automatique », c’est-à-dire le paiement automatique POS.

Le préposé apporte le paiement, saisit le montant et vous le remet pour que vous glissiez votre carte de débit (ou de crédit). Entrez le code PIN (s’il est inférieur à 50 euros, dans le montant total, en sans contact vous n’en avez pas besoin) et la transaction est effectuée.

Avec Tap to Pay, il vous suffit d’avoir votre carte insérée dans l’application Wallet sur votre iPhone et du côté des employés, vous n’aurez besoin que d’un iPhone. Le TPA ne sera plus nécessaire.

Qui dit paiement au restaurant dit dans des milliers d’autres scénarios, il servira même à transférer de l’argent d’un iPhone à l’autre directement. Bien entendu, tout cela devra être validé par Face ID.

Des sociétés tierces devront assurer le pont entre le client et l’établissement bancaire

Selon la société, Adyen travaille avec des entreprises clientes et des plates-formes commerciales telles que Lightspeed Commerce et NewStore pour apporter la fonctionnalité à encore plus d’entreprises. Avec le soutien d’Adyen, NewStore testera la nouvelle fonctionnalité avec son client Vince.

Ainsi, le Tap to Pay sur iPhone permettra aux clients d’Adyen d’utiliser une solution de paiement facilement et en toute sécurité. Les utilisateurs ont besoin d’un iPhone XS ou d’une version ultérieure pour commencer à accepter les paiements sans contact via iPhone.

Tap to Pay sur iPhone sera disponible pour les plateformes de paiement et les développeurs d’applications pour les intégrer dans leurs applications iOS et les proposer comme option de paiement pour leurs clients professionnels. Stripe sera la première plateforme de paiement à proposer le Tap to Pay sur iPhone pour ses clients professionnels, y compris l’application Shopify Point of Sale ce printemps. Des plates-formes et applications de paiement supplémentaires seront lancées plus tard cette année.

Dit la société néerlandaise Adyen.

C’est un acteur important puisqu’il a des marques telles que Mango, Microsoft, Domino’s, LinkedIn, MO, Uber, Worten, McDonald’s, Spotify, Tap Portugal, Salsa, Shein, entre autres dans son portefeuille de clients.