Elon Musk, le plus gros actionnaire de Twitter, ne sera finalement pas au conseil d’administration

L’achat de 9,2 % des actions de Twitter a fait d’Elon Musk le principal actionnaire de la société. Cette nouvelle avancée la semaine dernière a été suivie de plusieurs informations, dont la possibilité pour l’homme le plus riche de la planète de faire partie du conseil d’administration de l’entreprise.

Cependant, il est désormais précisé qu’Elon Musk n’intégrera pas l’administration de Twitter, selon sa volonté.

Elon Musk quitte la direction de Twitter

C’est à travers un tweet que Parag Agrawal, PDG de Twitter, a fait connaître la volonté d’Elon Musk de rester à l’écart du conseil d’administration de l’entreprise, bien qu’il soit son principal actionnaire actuel, avec une participation de 9,2 %.

Cette annonce intervient quelques jours après que l’entreprise elle-même a annoncé la nomination de Musk à la direction de l’entreprise, qui aurait dû être officialisée le 9 avril. Mais ce jour-là, la proposition a été rejetée par lui-même.

Comme on peut le lire dans le communiqué, le PDG de l’entreprise estime que ce sera la meilleure option pour l’entreprise, même s’il reste ouvert aux opinions du magnat.

Il est notre plus grand actionnaire et nous resterons ouverts à son opinion.

L’opinion est ce qui ne te manque pas

Les suggestions adressées au réseau social Twitter n’ont en effet jamais manqué de la part d’Elon Musk. Pour ceux qui le suivent, vous l’aurez déjà vu en diverses circonstances lancer quelques suggestions d’ajustements qui pourraient être apportés sur la plateforme.

Cependant, depuis une semaine, ces avis ont pris une plus grande importance.

Entre le 9 et le 10 avril, le PDG de Tesla a partagé une série de tweets où il a fait quelques suggestions de fonctionnalités à modifier ou à ajouter au réseau social. Par exemple, il a émis l’hypothèse que les utilisateurs qui s’abonnent à Twitter Blue ont accès à une vérification automatique – cela, à son tour, devrait être différent pour les utilisateurs avec une certaine pertinence, les personnalités publiques et les comptes officiels. De plus, ces abonnés devraient également cesser de recevoir des publicités.

Dans un autre tweet, Elon Musk a suggéré que le paiement des abonnements Twitter Blue soit effectué via la crypto-monnaie Dogecoin. Plus que cela, il a interrogé les utilisateurs, probablement sur un ton plaisant, concernant la suppression du « w » du mot Twitter, quelque chose qu’il a fini par supprimer.

J’avais déjà dit auparavant que j’apporterais le bouton d’édition des tweets à la plate-forme, quelque chose qui, soit dit en passant, semble arriver bientôt.