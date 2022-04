Attention gamers : le lit est arrivé qui vous fera jouer dès votre réveil

Nous tous qui avons le goût de la technologie, certains plus que d’autres, avons aussi un intérêt pour le monde des jeux vidéo. Mais il y a ceux qui sont vraiment accros et qui en font même leur vie professionnelle.

Donc, si c’est votre cas, alors maintenant il y a de bonnes nouvelles pour vous, car la société japonaise Bauhutte a récemment lancé un nouveau lit de jeu qui mettra le joueur en action dès qu’il se réveillera. Apprenons à mieux connaître ce nouveau produit.

Le lit est arrivé qui vous met à jouer dès que vous vous réveillez

Il y a un peu plus de deux ans, nous dévoilions un lit pour gamers né par la société japonaise Bauhutte. Le produit a suscité une vive réaction de la part des utilisateurs, car il s’agissait de quelque chose de différent, d’original et même d’utile dans certains cas.

Mais la marque a amélioré son concept et a maintenant lancé un nouveau lit pour le public japonais, appelé Electric Gaming Bed BGB-100FA. Ce produit est destiné aux joueurs qui souhaitent jouer toute la journée allongés sur leur lit, dès leur réveil.

Le lit dispose d’une commande filaire permettant à l’utilisateur de régler tous les angles, aussi bien sur le dos que sur les jambes. Fondamentalement, il s’agit d’un lit articulé, similaire à ceux utilisés à des fins thérapeutiques et/ou aux patients alités ayant des problèmes de mobilité. Mais l’objectif dans ce cas est tout autre.

Contrairement à la version sortie en 2020, le BGB-100FA semble bien plus confortable. Les utilisateurs peuvent régler le dossier jusqu’à 60º et le repose-jambes jusqu’à 35º.

Dans l’équipement complet, le joueur a à sa disposition plusieurs utilitaires, comme une table avec plusieurs ressources où il peut gérer des moniteurs et des tablettes, des emplacements pour stocker des jeux et de la nourriture, et même un mini-réfrigérateur fait partie du scénario. De plus, il est même possible d’ajouter d’autres pièces au lit.

Selon Bauhutte, le lit mesure 94 x 199 x 13,8 à 28,5 cm (largeur x profondeur x hauteur), pèse 37,9 kg et supporte jusqu’à 200 kg de poids d’utilisateur. Au Japon, le BGB-100FA est au prix de 57 000 yens, soit environ 422 euros. L’ensemble n’inclut pas le matelas, qui coûtera un peu plus de 620 euros.

Achèteriez-vous un lit comme celui-ci ?