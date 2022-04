Carburants : AUTOvoucher se termine ce mois-ci. Et maintenant?

Compte tenu de l’augmentation du prix du carburant et de son impact sur le revenu des citoyens et des familles, le gouvernement a décidé d’accorder un soutien financier (AUTOvoucher) à la consommation dans les stations-service.

Cependant, à la suite du Conseil des ministres qui s’est terminé aux premières heures de samedi, certaines mesures ont été approuvées. La grande nouvelle est la fin du programme AUTOvoucher. Et après?

C’est la fin de l’AUTOvoucher ! Le gouvernement veut abaisser à zéro la limite minimale des FAI

Le ministre de la Présidence a déclaré aujourd’hui que les mesures d’urgence sur les prix de l’énergie et de l’agroalimentaire visent à apporter une réponse ciblée qui évite une spirale de pressions inflationnistes.

Le responsable a déclaré que les nouvelles mesures d’urgence visant à contenir la hausse des prix de l’énergie et de l’agroalimentaire résultant de la situation de guerre en Ukraine visent à « protéger les familles, soutenir les entreprises, garantir la cohésion sociale et garantir la croissance économique » et veulent éviter « les pressions inflationnistes ». « .

Concernant l’AUTOvoucher, ce programme prendra fin car la nouvelle mesure « est plus efficace que la précédente ». Le secrétaire d’État aux Affaires fiscales, António Mendonça Mendes, a révélé que la subvention a déjà aidé les familles portugaises avec « plus de 90 millions d’euros » depuis novembre 2021.

L’arrêt de la mesure intervient parce que la réduction du FAI de l’équivalent de la réduction du taux de TVA à 13%, selon le secrétaire d’État, « est plus efficace que la précédente »…

Faisons en sorte que les citoyens, lorsqu’ils vont à la pompe, paient leur carburant comme si la TVA était de 13% et non de 23%. À la fin du mois, nous réévaluerons pour faire correspondre le prix final à un prix qui a un taux de TVA de 13 %. Dans le même temps, nous maintiendrons la formule hebdomadaire dans laquelle nous pouvons changer de FAI pour pouvoir le restituer aux citoyens, en maintenant la charge fiscale. Nous faisons un compromis avec les citoyens qui demande un gros effort de ressources publiques qui se justifie à ce stade et qui portera ses fruits.

Le gouvernement demandera au Parlement une « autorisation temporaire » pour abaisser la « limite minimale » du FAI à zéro.