Meta interdit le partage d’adresses résidentielles privées qui sont « accessibles au public »

Depuis que Facebook est devenu Meta, la société de Mark Zuckerberg a mis en place plusieurs nouvelles mesures. Et la plus récente vise à interdire le partage d’adresses résidentielles privées, même si elles sont accessibles au public.

Ce changement fait suite aux recommandations du Conseil de surveillance, de sorte que même si les adresses sont publiées, les utilisateurs ne pourront plus les partager sur les différentes plateformes de la marque.

Selon les informations fournies par The Verge, Meta a mis à jour les données concernant la publication des adresses et inclut désormais qu’il suivra les recommandations du conseil de surveillance et supprimera une exception qui permettait aux utilisateurs de partager l’adresse de la résidence privée de quelqu’un, tant que qu’il était « accessible au public ».

La mesure surmonte les problèmes de doxing

Cette décision de la société de Mark Zuckerberg intervient un an après que la marque a demandé au conseil de surveillance de revoir sa gestion des informations résidentielles privées. Le Conseil, à son tour, a publié une réponse en février, demandant au Meta d’être plus strict dans ses politiques concernant les adresses résidentielles privées, en raison de préoccupations liées au doxing.

Pour ceux qui ne le savent pas, le doxing est, en somme, une pratique virtuelle qui consiste à rechercher et transmettre des données privées sur un sujet particulier ou une organisation.

Les réseaux sociaux Facebook et Instagram ont déjà des règles qui empêchent la publication de l’adresse personnelle de quelqu’un. Mais Meta n’avait pas encore retiré l’exception dans les cas où ceux-ci sont divulgués publiquement, ce qui, selon la société, serait leur publication dans cinq médias ou plus, ou documents publics.

Cependant, cela va maintenant changer et la société de Zuckerberg ajoute que cette même exception sera retirée d’ici la fin de l’année.

De plus, il y a aussi un changement dans les publications avec des photographies de l’extérieur des résidences privées. Meta dit qu’il n’agira pas si « la propriété représentée fait l’objet d’un reportage», à moins qu’il ne s’agisse de «partagées dans le cadre de l’organisation de manifestations contre les riverains”. Il permettra également des photos de l’extérieur des résidences publiques appartenant à des cadres supérieurs, tels que des chefs d’État ou des ambassadeurs.

Vous pouvez voir les changements mis en œuvre ici.