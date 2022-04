Que se passe-t-il lorsque la police arrête une voiture autonome ? Regarde la vidéo pour le découvrir!

L’avenir s’annonce et nous le voyons de plus en plus dans notre quotidien et sur nos routes. L’une des formes les plus visibles est même l’arrivée des voitures autonomes qui ne nécessitent pas de conducteur et toute autre forme de contrôle.

Bien sûr, nous sommes encore en train de nous habituer à ces scénarios futuristes et avec lesquels nous devons apprendre à vivre. Une situation comme celle-ci s’est produite il y a quelques jours dans la ville de San Francisco, en Californie. La police s’est approchée d’une voiture autonome et la situation s’est avérée ridicule.

Bien qu’il ne s’agisse pas encore d’un scénario courant en Europe, les voitures autonomes sont déjà une réalité sur les routes américaines. Il existe plusieurs villes en Californie où ces voitures sans conducteur circulent et fournissent des services, généralement en taxi.

La ville de San Francisco semble être l’endroit idéal pour trouver une de ces voitures et c’est ce qui s’est passé il y a quelques jours, avec une situation unique. Une voiture de croisière, qui fournit des services de taxi, a été arrêtée par la police car ses phares n’étaient pas allumés.

Cela pourrait être une situation normale, si ce n’était du fait qu’il s’agit d’une voiture autonome et qu’elle circule sans personne au volant. A l’approche de la voiture, la réaction inhabituelle du policier est visible, qui tente d’ouvrir la porte de la voiture lorsqu’il constate l’absence du conducteur attendu.

Dans les instants qui suivent, la voiture semble commencer une fuite apparente de la police, qui se lance rapidement à sa poursuite. On sait maintenant que la voiture cherchait juste un endroit plus sûr pour s’arrêter.

Bienvenue dans le futur. Le flic arrête la voiture sans conducteur (parce qu’il n’y a pas de lumière?) Puis Cruise passe à l’agneau. (via https://t.co/mtmsIeOAUP) pic.twitter.com/ecQ5xXuSnS — Seth Weintraub (@llsethj) 10 avril 2022

Réalisant qu’il s’agissait bien d’une voiture qui roule sans chauffeur, la police s’est limitée à essayer de comprendre comment allumer les phares de la voiture autonome. Dans des déclarations ultérieures, Cruise a précisé que la police avait contacté l’entreprise et avait reçu des instructions sur la manière de résoudre la situation.

Cruise a également assuré qu’il avait déjà résolu les situations et qu’à l’avenir, les lumières ne tomberaient pas en panne. Cependant, c’est une situation ridicule qui montre à quel point nous devons encore apprendre à interagir et à réagir à ces nouvelles réalités que les voitures autonomes nous apporteront à l’avenir.