WhatsApp : Combien de temps faut-il pour qu’un fichier partagé arrive ? Maintenant tu peux savoir

Il a été difficile de suivre le rythme auquel WhatsApp introduit et teste de nouvelles fonctionnalités. Celles-ci améliorent clairement la convivialité, de l’amélioration de certaines fonctionnalités à l’introduction de fonctionnalités totalement nouvelles.

Ce scénario se répète maintenant avec encore une autre nouveauté. C’est simple et très discret, mais cela peut aider lors du partage de fichiers. Enfin il est possible de savoir combien de temps il faut pour arriver.

Ces derniers jours ont été très riches en actualités créées pour WhatsApp. Le service de messagerie de Meta a pu présenter des améliorations à sa proposition et cela a laissé les utilisateurs très satisfaits de ce qui a été révélé.

De nouvelles options telles que la disparition des messages ou l’augmentation de la taille des fichiers partagés ont été bien accueillies et commencent maintenant à être utilisées. Cette dernière nouveauté semble désormais disposer d’un complément à préparer pour les utilisateurs, bien que discrètement.

Ce qui a été révélé peut être très intéressant pour ceux qui ont des connexions Internet plus lentes ou qui reçoivent des fichiers très volumineux. Bientôt, il sera possible de suivre le partage d’un fichier, en pouvant voir le temps restant et le pourcentage auquel ce téléchargement va.

Cette nouvelle option arrive toujours dans le programme de test de WhatsApp, mais apparemment universellement. Ainsi, il sera possible de le voir sur Android, iOS et même des versions dédiées au desktop. Après évaluation, il sera généralisé à tous les utilisateurs.

En pouvant voir le temps restant pour recevoir le fichier partagé, l’utilisateur peut ajuster ses actions et attendre, ou non, qu’il se termine. Tout sera dans la bulle dans la conversation et il sera très simple pour les utilisateurs de consulter.

C’est une autre option intéressante qui vient à WhatsApp, en particulier pour ceux qui reçoivent de nombreux fichiers, de plus grandes dimensions. Il sera ainsi possible de surveiller tous ces processus, de manière contrôlée et très instantanée.