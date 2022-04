HD1 : Des scientifiques ont découvert l’objet le plus éloigné jamais trouvé dans l’Univers

C’est une nouvelle étape dans la découverte de l’espace. Les scientifiques ont peut-être entrevu certains des matériaux les plus anciens de l’Univers. Selon une étude qui n’a pas encore été examinée, les chercheurs ont trouvé un objet non identifié à près de 13,5 milliards d’années-lumière.

Celui-ci a presque l’âge de l’univers lui-même, ce qui signifie que l’objet, surnommé HD1, est probablement une galaxie particulièrement éloignée.

La NASA, le 23 mars, a promis une « découverte passionnante » digne d’entrer « dans le livre des records ».

La nouvelle est venue que Hubble avait trouvé le système solaire le plus éloigné et le plus ancien à ce jour. Maintenant, il y a des découvertes encore plus lointaines.

HD1 : la galaxie la plus éloignée jamais découverte

L’Univers aura environ 14 milliards d’années. Selon Live Science, HD1 sera le plus vieil objet jamais capturé. Selon un chercheur de Harvard, cet objet pourrait en révéler bien d’autres qui font partie de la naissance même de l’univers.

Les premières galaxies se sont formées une centaine de millions d’années après le Big Bang. Ils étaient un millionième de la masse de la Voie lactée et beaucoup plus denses. Une façon de penser à ces objets est comme s’ils étaient des éléments constitutifs du plan de formation des galaxies actuelles, telles que notre propre Voie lactée.

A déclaré Avi Loeb, un professeur de Harvard qui a entrepris de capturer des images haute résolution d’OVNIS.

Il y avait deux idées pour définir HD1 : il pourrait s’agir d’une galaxie en étoile, qui fabrique des étoiles à un rythme élevé, et pourrait abriter les premières étoiles de l’univers ; ou l’objet pourrait contenir un trou noir supermassif d’environ 100 millions de fois la masse du Soleil.

Si HD1 est un trou noir, nous devrions en voir l’émission de rayons X. Si nous ne trouvons pas de rayons X, l’émission doit provenir d’étoiles massives.

Dit Avi Loeb.

Heureusement, il existe un nouvel atout travailleur sur lequel nous pouvons compter pour nous apporter des nouvelles de la nouvelle découverte.

Les chercheurs espèrent donc obtenir des images et des détails sur HD1 du télescope le plus grand et le plus puissant de la NASA – le télescope spatial James Webb.